SOS Mitmensch: FPÖ ist für bräunliche Dinghofer-Veranstaltung verantwortlich!

Wien (OTS) -

SOS Mitmensch verurteilt die heutigen Äußerungen von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz scharf. „Dass Nationalratspräsident Rosenkranz, der heute eine Glorifizierungsveranstaltung für einen Nazi, Antisemiten und Arisierungs-Profiteur abhält, jetzt auch noch die viel zu früh verstorbene ehemalige Nationalratspräsidentin Barbara Prammer in seinen bräunlichen Schmutz zu ziehen versucht, ist an Niedertracht nicht zu überbieten“, zeigt sich Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, über die Aussage von Rosenkranz im heutigen Ö1-Morgenjournal entsetzt. Rosenkranz hatte dort behauptet, das von FPÖ-Politikern veranstaltete „Dinghofer-Symposium“ sei im Jahr 2010 von Prammer „begonnen“ worden. In Wahrheit hatte jedoch der damalige dritte Nationalratspräsident Martin Graf, FPÖ-Politiker und Mitglied der rechtsextremen Burschenschaft Olympia, vor 15 Jahren erstmals zu diesem Ehrungs-Symposium für den antisemitischen Politiker und NSDAP-Angehörigen Franz Dinghofer geladen.

SOS Mitmensch unterstützt die Forderung von Historiker:innen nach einer Absage des „Dinghofer-Symposiums“ und fordert den sofortigen Rücktritt von Nationalratspräsident Rosenkranz.