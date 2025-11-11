Ziersdorf: Sanierung der Ortsdurchfahrten von Rohrbach West und Gettsdorf abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Im Gemeindegebiet von Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) wurden kürzlich die Arbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrten von Rohrbach West (Landesstraße L 1225) und Gettsdorf (Landesstraße L 49) offiziell abgeschlossen. Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Ravelsbach in Zusammenarbeit mit regionalen Baufirmen durch. Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Landesstraßen sowie der Nebenanlagen betragen rund 710.000 Euro. Davon trägt das Land Niederösterreich etwa 565.000 Euro, die Marktgemeinde Ziersdorf rund 145.000 Euro.

Neben der Erneuerung der Fahrbahnen wurden auch die Nebenflächen entlang der Landesstraßen L 1225 und L 49 instandgesetzt bzw. neu hergestellt. Die bituminösen Deckschichten beider Landesstraßen wurden auf einer Gesamtlänge von rund 900 Metern erneuert (Rohrbach West ca. 330 Meter, Gettsdorf ca. 570 Meter). Wo erforderlich, erfolgten Schadstellensanierungen in der Tragschicht. Für die schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wurden die bestehenden Gehsteige saniert. Um ein flüssigeres Verkehrsgeschehen zu ermöglichen, wurde im Ortsgebiet von Rohrbach eine Kurve umgebaut. In Gettsdorf erfolgte eine Adaptierung der Anschlussbereiche der Brücke über den Ravelsbach in der Ortsmitte, die nun barrierefrei gestaltet sind. Eine attraktive Grünraumgestaltung sorgt zudem für ein harmonisches Erscheinungsbild der Ortsdurchfahrten.

Aufgrund des Alters und der Vielzahl bereits ausgebesserter Schadstellen entsprachen die Fahrbahnen der L 1225 in Rohrbach West und der L 49 in Gettsdorf zuletzt nicht mehr den heutigen verkehrstechnischen Anforderungen. Zudem fehlte in Teilabschnitten eine ausreichende Entwässerung, um Oberflächenwässer gezielt ableiten zu können. Aus diesen Gründen beschlossen der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Ziersdorf, die Ortsdurchfahrten von Rohrbach West und Gettsdorf zu sanieren und teilweise neu zu gestalten.