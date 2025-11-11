  • 11.11.2025, 09:12:03
  • /
  • OTS0032

"A Decade Apart“ von Alex Klim gewinnt Gold bei den Viddy Awards 2025

Langzeit-Kunstprojekt dokumentiert Veränderungen von 63 Wiener Schauplätzen über eine Dekade

Wien (OTS) - 

Das österreichische Kunst- und Filmprojekt „A Decade Apart“ des Wiener Filmemachers Alex Klim ist bei den internationalen Viddy Awards 2025 mit Gold ausgezeichnet worden.

Das Projekt zeigt 63 ausgewählte Orte in Wien, die 2015 und 2025 in identischer Perspektive fotografisch und filmisch aufgenommen wurden, und macht damit städtische Entwicklungen präzise nachvollziehbar.

Die internationale Jury würdigt damit die außergewöhnliche visuelle Konzeption, die präzise handwerkliche Umsetzung sowie den künstlerischen Ansatz, Stadtwandel und Zeitgefühl in einer filmischen Bildsprache festzuhalten. Mit der Auszeichnung avanciert „A Decade Apart“ zu einem der international beachteten österreichischen Kunstprojekte des Jahres.

Das Kunstprojekt ist online unter wienkunst.at abrufbar.

„Erlebe Wien – damals und heute.“

63 Orte | 10 Jahre | exakt derselbe Blickwinkel. Ein künstlerisches Experiment & seltenes Stadtportrait.

Rückfragen & Kontakt

Wienkunst.at
Ing. Alexander Klim
Telefon: +4366499700685
E-Mail: presse@wienkunst.at
Website: https://wienkunst.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KFF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright