- 11.11.2025, 09:00:37
Martin Winkelhofer präsentiert auf der Buch Wien 2025: „Mentale Superkraft – Wie du deine Gedanken auf Erfolg programmierst“
Der Weltrekordhalter im Feuer- und Glasscherbenlauf zeigt live, wie mentale Stärke trainierbar ist – und wie jeder Mensch sein Denken auf Erfolg ausrichten kann.
Wie gelingt es, Ängste zu überwinden, innere Blockaden zu sprengen und die eigenen Grenzen neu zu definieren? Martin Winkelhofer, Mentaltrainer, Speaker und mehrfacher Weltrekordhalter im Feuer- und Glasscherbenlauf, kennt die Antwort: „Mentale Stärke ist kein Talent, sie ist trainierbar wie ein Muskel.“
In seinem neuen Buch „Mentale Superkraft – Wie du deine Gedanken auf Erfolg programmierst“ (2025) gibt er Leserinnen und Lesern konkrete Werkzeuge an die Hand, um ihr Denken, Fühlen und Handeln bewusst zu steuern. Durch Methoden aus Mentaltraining, Hypnose, Embodiment und Autosuggestion zeigt Winkelhofer praxisnah, wie jeder Mensch sein verborgenes Potenzial entfalten kann.
Das Buch liefert:
- Strategien zur mentalen Selbstführung im Alltag und Beruf
- Techniken zur Überwindung von Ängsten und Zweifeln
- Übungen für mehr Resilienz, Klarheit und Fokus
- Inspirierende Einblicke aus seinen Weltrekord-Erfahrungen
„Meine Mission ist es, Menschen zu zeigen, dass sie weitaus stärker sind, als sie glauben. Mit mentaler Superkraft können wir unsere Grenzen verschieben und ein selbstbestimmtes Leben führen“, so Winkelhofer.
Buchpräsentation
Buch: „Mentale Superkraft – Wie du deine Gedanken auf Erfolg programmierst“ Präsentation & Meet the Author: 15:00 Uhr
Datum: 14.11.2025, 16:00 Uhr - 14.11.2025, 17:00 Uhr
Art: Messen
Ort: Messegelände
Trabrennstraße 7
1020 Wien
Österreich
URL: https://winkelhofer.at/
Mentale Superkraft
Entfalte deine mentale Stärke mit dem neuen Buch von Weltrekordhalter Martin Winkelhofer – für mehr Fokus, Mut und innere Kraft im Alltag.
Rückfragen & Kontakt
Coaching und Training
Martin Winkelhofer
Telefon: 04306503777231
E-Mail: winkelhofer.martin@gmail.com
