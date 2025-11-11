Martin Winkelhofer präsentiert auf der Buch Wien 2025: „Mentale Superkraft – Wie du deine Gedanken auf Erfolg programmierst“

Wien / Brunn am Gebirge (OTS) -

Wie gelingt es, Ängste zu überwinden, innere Blockaden zu sprengen und die eigenen Grenzen neu zu definieren? Martin Winkelhofer, Mentaltrainer, Speaker und mehrfacher Weltrekordhalter im Feuer- und Glasscherbenlauf, kennt die Antwort: „Mentale Stärke ist kein Talent, sie ist trainierbar wie ein Muskel.“

In seinem neuen Buch „Mentale Superkraft – Wie du deine Gedanken auf Erfolg programmierst“ (2025) gibt er Leserinnen und Lesern konkrete Werkzeuge an die Hand, um ihr Denken, Fühlen und Handeln bewusst zu steuern. Durch Methoden aus Mentaltraining, Hypnose, Embodiment und Autosuggestion zeigt Winkelhofer praxisnah, wie jeder Mensch sein verborgenes Potenzial entfalten kann.

Das Buch liefert:

Strategien zur mentalen Selbstführung im Alltag und Beruf

Techniken zur Überwindung von Ängsten und Zweifeln

Übungen für mehr Resilienz, Klarheit und Fokus

Inspirierende Einblicke aus seinen Weltrekord-Erfahrungen

„Meine Mission ist es, Menschen zu zeigen, dass sie weitaus stärker sind, als sie glauben. Mit mentaler Superkraft können wir unsere Grenzen verschieben und ein selbstbestimmtes Leben führen“, so Winkelhofer.

Der Weltrekordhalter im Feuer- und Glasscherbenlauf zeigt, wie mentale Stärke trainierbar ist und wie jeder Mensch seine Gedanken auf Erfolg ausrichten kann.

Buchpräsentation

Buch: „Mentale Superkraft – Wie du deine Gedanken auf Erfolg programmierst“ Präsentation & Meet the Author: 15:00 Uhr

Datum: 14.11.2025, 16:00 Uhr - 14.11.2025, 17:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Messegelände

Trabrennstraße 7

1020 Wien

Österreich

URL: https://winkelhofer.at/