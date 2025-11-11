  • 11.11.2025, 09:00:37
Martin Winkelhofer präsentiert auf der Buch Wien 2025: „Mentale Superkraft – Wie du deine Gedanken auf Erfolg programmierst“

Der Weltrekordhalter im Feuer- und Glasscherbenlauf zeigt live, wie mentale Stärke trainierbar ist – und wie jeder Mensch sein Denken auf Erfolg ausrichten kann.

„Mentale Superkraft": Wie du deine Gedanken auf Erfolg programmierst“ zeigt, wie jeder Mensch die Kraft seines Geistes aktivieren kann, um Ängste zu überwinden, Blockaden zu lösen und sein volles Potenzial zu entfalten. Martin Winkelhofer, Mentaltrainer und Weltrekordhalter im Feuer- und Glasscherbenlauf, verbindet Mentaltraining, Hypnose, Embodiment und Neuroplastizität zu einem praxisnahen Konzept für mehr Fokus, Resilienz und innere Stärke, im Alltag, Beruf und Leben.
Wien / Brunn am Gebirge 

Wie gelingt es, Ängste zu überwinden, innere Blockaden zu sprengen und die eigenen Grenzen neu zu definieren? Martin Winkelhofer, Mentaltrainer, Speaker und mehrfacher Weltrekordhalter im Feuer- und Glasscherbenlauf, kennt die Antwort: „Mentale Stärke ist kein Talent, sie ist trainierbar wie ein Muskel.“

In seinem neuen Buch „Mentale Superkraft – Wie du deine Gedanken auf Erfolg programmierst“ (2025) gibt er Leserinnen und Lesern konkrete Werkzeuge an die Hand, um ihr Denken, Fühlen und Handeln bewusst zu steuern. Durch Methoden aus Mentaltraining, Hypnose, Embodiment und Autosuggestion zeigt Winkelhofer praxisnah, wie jeder Mensch sein verborgenes Potenzial entfalten kann.

Das Buch liefert:

  • Strategien zur mentalen Selbstführung im Alltag und Beruf
  • Techniken zur Überwindung von Ängsten und Zweifeln
  • Übungen für mehr Resilienz, Klarheit und Fokus
  • Inspirierende Einblicke aus seinen Weltrekord-Erfahrungen

„Meine Mission ist es, Menschen zu zeigen, dass sie weitaus stärker sind, als sie glauben. Mit mentaler Superkraft können wir unsere Grenzen verschieben und ein selbstbestimmtes Leben führen“, so Winkelhofer.

Der Weltrekordhalter im Feuer- und Glasscherbenlauf zeigt, wie mentale Stärke trainierbar ist und wie jeder Mensch seine Gedanken auf Erfolg ausrichten kann.

Buchpräsentation

Buch: „Mentale Superkraft – Wie du deine Gedanken auf Erfolg programmierst“ Präsentation & Meet the Author: 15:00 Uhr

Datum: 14.11.2025, 16:00 Uhr - 14.11.2025, 17:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Messegelände
Trabrennstraße 7
1020 Wien
Österreich

URL: https://winkelhofer.at/

Mentale Superkraft

Entfalte deine mentale Stärke mit dem neuen Buch von Weltrekordhalter Martin Winkelhofer – für mehr Fokus, Mut und innere Kraft im Alltag.

Rückfragen & Kontakt

Coaching und Training
Martin Winkelhofer
Telefon: 04306503777231
E-Mail: winkelhofer.martin@gmail.com

