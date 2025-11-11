Kartenverkauf startet: 100.000 Blüten für eine unvergessliche Ballnacht beim Blumenball der Wiener Stadtgärten

Wien (OTS) -

Ab dem 11. November 2025 startet der Kartenverkauf für den Blumenball, bei dem die Wiener Stadtgärten am Freitag, dem 16. Jänner 2026, das Wiener Rathaus erneut in ein zauberhaftes Blütenmeer verwandeln.

Der 102. Blumenball steht heuer ganz im Zeichen des Mottos „ESC – United by Flowers“. Die Veranstaltung stimmt damit nicht nur auf den Eurovision Song Contest 2026 in Wien ein, sondern feiert auch das 70. Jubiläumsjahr des ESC mit einer beispiellosen Blumenpracht aus 100.000 Blüten.

Die Ballgäste erwartet ein unvergesslicher Abend: Neben einem musikalischen Feuerwerk aus verschiedenen Stilrichtungen rundet ein exquisites kulinarisches Angebot das Erlebnis ab. Der Blumenball wird somit zum glanzvollen, floralen Auftakt, der die Freude auf den ESC bereits vorab erlebbar macht.

„Hinter dem Zauber des Wiener Blumenballs steht das Können und die Liebe zum Detail der Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner. Mit viel Engagement und Kreativität verwandeln sie das Rathaus jedes Jahr in ein einzigartiges florales Kunstwerk und schaffen so den unverwechselbaren Rahmen für eines der glanzvollsten gesellschaftlichen Ereignisse unserer Stadt Wien. Der diesjährige Blumenball steht ganz unter dem Motto ‚ESC – United by Flowers‘ und stimmt bereits auf den Eurovision Song Contest ein, der heuer in Wien stattfindet. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auch dieses Jahr auf eine Ballnacht voller Eleganz, Blütenpracht und unvergesslicher Momente freuen“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Die Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner tragen mit ihrer täglichen Arbeit entscheidend zur hohen Lebensqualität in Wien bei, indem sie für gepflegte, saubere Park- und Grünanlagen, schattenspendende, vitale Bäume und prachtvolle Blumenbeete im gesamten Stadtgebiet sorgen. Beim Blumenball zeigen sie ihr beeindruckendes floristisches und kreatives Können, welches sie mit viel Leidenschaft und Hingabe zum Einsatz bringen, und machen damit das Ballereignis zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Das Ergebnis übertrifft sich Jahr für Jahr aufs Neue und steht sinnbildlich auch für die lange Tradition der Wiener Stadtgärten.”, ergänzt Stadtgartendirektor Karl Hawliczek.

Blütenpracht in voller Vielfalt

100.000 Blüten werden die Ball-Räumlichkeiten beim 102. Blumenball erstrahlen lassen: Ob Orchideen (Orchidaceae), Anthurien (Anthurium), Rosen (Rosa), Lilien (Lilium) oder Nelken (Dianthus) – leuchtende Farben wie Pink, Orange, Grün und Kupfer, harmonisch vereint mit zarten Pastelltönen, begleiten Sie durch die Ballnacht und schaffen eine zauberhafte, malerische Atmosphäre im Wiener Rathaus. Auch die beliebten Blumen-Stationen und Arrangements werden heuer ganz im Stil des Eurovision Song Contests gestaltet und greifen damit das Motto eindrucksvoll auf. Unter dem Motto „United by Flowers“ wird die Blumengestaltung in diesem Jahr als florale Hommage an die Vielfalt Europas interpretiert und stimmt bereits im Jänner auf den 70. Eurovision Song Contest ein, der 2026 in Wien seine Heimat findet. Inspiriert vom Eurovision Song Contest 2026 greifen die Wiener Stadtgärten dieses Motto auf und gestalten eindrucksvolle Blumenkreationen im ESC-Stil, deren genaue Umsetzung bis zuletzt eine Überraschung für die Besucherinnen und Besucher bleibt. So wird der Blumenball nicht nur zu einem Fest der Sinne, sondern auch zu einer verbindenden Kraft, die Menschen über Grenzen hinweg vereint – ganz im Geist des Eurovision Song Contests.

Musikalische Highlights

Der 102. Blumenball wird im Festsaal mit nachstehenden Werken musikalisch eröffnet:

Eröffnung durch die Tanzschule Rueff

Fächerpolonaise“ – Polonaise op. 525 von Carl Michael Ziehrer

„Veilchen Polka“ - Polka op. 132 von Johann Strauss (Sohn)

„Blumenwalzer“ – Walzer von Peter Iljitsch Tschaikowsky

Im Festsaal kann anschließend zu den Klängen des Ballorchesters unter der Leitung von Wolfgang Steubl und seiner Bigband getanzt werden. Moderne Rhythmen gibt es in der Volkshalle mit Wanna Dance?. Eine „Salsa-Lounge“ im Stadtsenatssitzungssaal lädt zum Salsa tanzen unter professioneller Anleitung der Tanzschule Chris ein und im Wappensaal unterhält die Edelbitter Liveband. Bis in die frühen Morgenstunden können die Ballgäste mit Radio Wien-DJ Mike Renk in der zur Disco umfunktionierten Friedrich-Schmidt-Halle das Tanzbein schwingen.

Um Mitternacht findet die äußerst beliebte „Fledermaus-Quadrille“ unter der Leitung der Tanzschule Rueff statt. Ein besonderes Highlight für Tanzbegeisterte: Um 2 Uhr morgens wird die „Fledermaus-Quadrille“ da capo wiederholt. Beide Quadrillen finden im Festsaal statt.

Kulinarische Highlights

Im Restaurantbereich (Kleiner Salon) verwöhnt die Küche des Wiener Rathauskellers Ballgäste mit ausgewählten Speisen und Getränken zwischen 21 Uhr und 2:30 Uhr morgens. Kleine Speisen gibt es bei Snackbars zu erwerben. Mehrere Sektstände im Bereich der Feststiegen sorgen zusätzlich für Erfrischungen. Bei den gastronomischen Einrichtungen kann während des Ballabends bar und mit Karte gezahlt werden.

Vor dem Ball: Florale Gaumenfreuden im Rathauskeller

Der Wiener Rathauskeller, nur wenige Gehminuten vom Ballsaal entfernt, wird exklusive Blumendinners servieren. Diese Blumen-Menüs sind nur in Kombination mit einer Eintrittskarte erhältlich.

Im gehobenen Ambiente des Wiener Rathauskellers werden zwei Menüs vor dem Ball ab 18 Uhr angeboten:

Blumen-Menü 1

Cremesuppe vom Stangenkürbis mit Blutorangenschaum

Rostbraten gedünstet in Zwiebelsauce dazu gerösteter Zwiebel, Rosmarinerdäpfel und Salzgurke

Topfensoufflé mit Waldbeerenragout

Blumen-Menü 2

vegetarisch und vegan, geeignet für Allergiker*innen

Cremesuppe vom Stangenkürbis mit Blutorangenschaum

Spitzpaprika mit Hirse und Gemüse gefüllt auf einer Wiener Paradeissauce mit Salzerdäpfel und Sprossen

Fruchtiger Obstteller

62,00 Euro pro Person (exkl. Getränke)

80,00 Euro pro Person (inkl. Aperitif, Weinbegleitung und Mineralwasser)

Köstliche Blumen-Etageren mit Sitzplatzkarte während der Ballveranstaltung

Blumen-Etageren auf drei Ebenen für zwei Personen können mit einer Sitzplatzkarte gekauft werden und werden direkt am Tisch der Gäste serviert:

Blumen-Etagere

Vulcano Schinken auf Körndlbrot mit Dörrtomate

Gebeizter Lachs mit Senf-Dillcreme auf Erdäpfelbiskuit

Karamellisierte Entenbrust auf Sellerie-Minzsalat im Schüsserl

Steingarnele im Artischockenboden mit Limonencreme und Speckchips

Konfekt, Pralinen, Trüffel und Makronen

Blumenballetagere für 2 Personen 85,00 Ꞓ

(inklusive gemischtem Brotkörbchen)

Vegetarische Blumen-Etagere

Getrüffelter Rahm-Brie mit Walnusskrokant auf weißem Baguette

Rote Rübe mit Ziegenkäse und Honig im Glas

(Vegane Option möglich)

Pilzcreme auf Pumpernickel mit Stielkapern und roten Sprossen

Zucchiniröllchen mit Wakame, Räuchertofu und Macadamianuss

Schokoladenmousse

Fruchtspieß mit Schokolade filiert

Blumenballetagere vegetarisch/vegan für 2 Personen 85,00 Ꞓ

(inklusive gemischtem Brotkörbchen)

Kartenverkauf startet ab 11.11. 2025 – Jetzt Karten sichern!

Karten für den 102. Blumenball, für die Blumen-Menüs sowie die Blumen-Etagere sind online ab dem 11.11.2025 unter wien.gv.at/blumenball oder telefonisch unter +43 1 58885 (Montag bis Samstag zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr) erhältlich! Zusätzlich können die Ballkarten und Verköstigungen Montag bis Samstag von 10:00 bis 19:00 Uhr persönlich beim Wien Ticket Pavillon bei der Staatsoper (1., Herbert-von-Karajan-Platz) erworben werden. Beim Kauf vor Ort fällt eine Servicegebühr von 2,00 Euro an.

Kartenpreise

70 Ꞓ Ermäßigte Eintrittskarte (ohne Sitzplatz)

(für Studierende unter 26 Jahren, Lehrlinge sowie Zivil- und Präsenzdiener*innen)

90 Ꞓ Eintrittskarte (ohne Sitzplatz)

140 Ꞓ Sitzplatzkarte Nebensaal

160 Ꞓ Sitzplatzkarte Wappensaal oder Stadtsenatssitzungssaal

170 Ꞓ Sitzplatzkarte Volkshalle oder Galerie

180 Ꞓ Sitzplatzkarte Festsaal (Logen oder Parkett)

Engagierte Unterstützung durch „Jugend am Werk“ und die Berufsschule für Gartenbau und Floristik

Auch heuer dürfen sich die Wiener Stadtgärten über tatkräftige Unterstützung freuen: Floristik-Lehrlinge von „Jugend am Werk“ gestalten unter der fachkundigen Anleitung von Ulrike Moosbrugger mit viel Kreativität und Einsatzbereitschaft die festliche Dekoration der Prunksäle im Wiener Rathaus. Mit großem Engagement arbeiten die Jugendlichen tagelang daran, dem Ballsaal einen floralen Glanz zu verleihen. Die Schülerinnen und Schüler der Berufsschule für Gartenbau und Floristik Wien übernehmen zudem eine besondere Aufgabe: Sie fertigen die zarten Sträußchen sowie den floralen Ansteckschmuck für die Debütantinnen und Debütanten des 102. Blumenballs an – ein handwerkliches Detail, das den feierlichen Auftakt des Abends perfekt abrundet.

Vom kleinen Blumenkränzchen zum glanzvollen Ballereignis

Die Tradition des Wiener Blumenballs reicht fast ein Jahrhundert zurück. Schon in den 1920er-Jahren lud die Stadt Wien zu festlichen Kränzchen im Restaurant „Weiße Rose“ im Prater, bei denen aufwendige Blumendekorationen nicht fehlen durften. Zwischen 1949 und 1955 fand die beliebte Veranstaltung im damaligen „Vargas Dreherpark“ in Meidling statt und wuchs dort zu einem Ball heran. In den Jahren 1958 bis 1987 wurde das elegante Fest in den Sofiensälen gefeiert und traditionell vom Ballett der Wiener Staatsoper eröffnet. Ballettmeister Ewald Vondrak sorgte dabei stets dafür, dass Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner, ihre Kinder sowie pensionierte Kolleginnen und Kollegen die Polonaise perfekt beherrschten. Seit 1988 hat der Blumenball schließlich im Wiener Rathaus seine prachtvolle Heimat gefunden und begeistert seither Jahr für Jahr mit floraler Eleganz und Wiener Balltradition.

Veranstaltungsdetails

Termin: Freitag, 16. Jänner 2026

Freitag, 16. Jänner 2026 Ort: Festsäle des Wiener Rathauses – Eingang über Lichtenfelsgasse 2

Festsäle des Wiener Rathauses – Eingang über Lichtenfelsgasse 2 Einlass: ab 20 Uhr

ab 20 Uhr Eröffnung: 21 Uhr

21 Uhr Ende: 5 Uhr

5 Uhr Dresscode: elegante, festliche Abendkleidung Damen: Ballrobe, langes Abendkleid Herren: Smoking oder dunkler Anzug, Fliege, Galauniform

elegante, festliche Abendkleidung Kartenkauf und Informationen: wien.gv.at/blumenball

wien.gv.at/blumenball Ball-Highlights: Zweifache „ Fledermaus-Quadrille “ Tombola – jedes Los gewinnt! Frühstücksackerl von Ströck



Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)