Vom Christkind empfohlen: So klappt der Gutscheinverkauf online

Eben im Pongau (OTS) -

Mit gutschein.software können Unternehmen und Werbegemeinschaften ihre eigenen Gutscheine nunkompliziert online verkaufen – vollautomatisiert und provisionsfrei. Das digitale Gutscheinsystem ermöglicht es, Gutscheine rund um die Uhr über einen integrierten print@home-Webshop zu erwerben, auszudrucken und direkt zu verschenken – bequem von zuhause.

Der Gutscheinshop lässt sich individuell an das Corporate Design jedes Unternehmens anpassen und ist rund um die Uhr verfügbar. So können Betriebe auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten kontinuierlich Umsätze erzielen – ganz ohne zusätzlichen Personalaufwand. Die gesamte Abwicklung der Gutscheine – von der Ausstellung über die Bezahlung bis hin zur Rechnungsstellung – erfolgt automatisiert im Hintergrund.“

„ Mit unserer Cloud-Software unterstützen wir Unternehmen dabei, Gutscheine online zu verkaufen, einzulösen und zu verwalten – einfach, rentabel und verlässlich “, erklären Markus Jesner & Manuel Vlach.

Innovative Entwertung per QR-Code

Dank QR-Code-Quickentwertung lassen sich Gutscheine besonders schnell und unkompliziert entwerten – ganz ohne zusätzliche Software oder Hardware.

Über gutschein.software

www.gutschein.software ist eine Cloud-Lösung für den digitalen Gutscheinvertrieb, speziell für kleine und mittelständische Betriebe sowie Werbegemeinschaften. Die Software ermöglicht einen einfachen, sicheren und effizienten Online-Verkauf von Gutscheinen – provisionsfrei, individuell anpassbar und vollautomatisiert.