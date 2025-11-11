AVISO: Jahrestagung der Wissenschaftskommission beim Bundesministerium für Landesverteidigung

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 13. November 2025, findet im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Jahrestagung der Wissenschaftskommission statt. Die diesjährige Jahrestagung steht unter dem Motto „Wandel – Herausforderungen staatlicher Selbstbehauptung in einer multipolaren Welt“. Themen wie Cyberangriffe, die Bedeutung des Weltraumes, Handelskonflikte, Desinformationsstrategien und die Bedeutung von militärischer Macht im Zeichen des Konfliktaustragungswandels werden durch Experten des Bundesheeres als auch der Wissenschaftskommission von der militärmedizinischen, wehrtechnisch-naturwissenschaftlichen, der wirtschaftswissenschaftlichen, militärhistorischen, sozialwissenschaftliche und sicherheitspolitischen Seite beleuchtet.

Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine rechtzeitige Anmeldung bis 12. November unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at wird erbeten.

Ablauf:

09:15 Uhr Begrüßung durch den Vorsitzenden der Wissenschaftskommission Univ.-Prof. Dr. Josef Eberhardsteiner

09:35 Uhr Festrede der Verteidigungsministerin Mag. Klaudia Tanner einschließlich Ehrungen

10:00 Uhr Einführung in das Generalthema durch Dr. Elisabeth Hoffberger-Pippan

Zeit & Ort

08:45 Uhr Treffpunkt beim Sicherheitsdienst der Landesverteidigungsakademie, Stiftgasse 2a, 1070 Wien