  • 11.11.2025, 08:53:03
  • /
  • OTS0018

AVISO: Jahrestagung der Wissenschaftskommission beim Bundesministerium für Landesverteidigung

Wien (OTS) - 

Am Donnerstag, den 13. November 2025, findet im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Jahrestagung der Wissenschaftskommission statt. Die diesjährige Jahrestagung steht unter dem Motto „Wandel – Herausforderungen staatlicher Selbstbehauptung in einer multipolaren Welt“. Themen wie Cyberangriffe, die Bedeutung des Weltraumes, Handelskonflikte, Desinformationsstrategien und die Bedeutung von militärischer Macht im Zeichen des Konfliktaustragungswandels werden durch Experten des Bundesheeres als auch der Wissenschaftskommission von der militärmedizinischen, wehrtechnisch-naturwissenschaftlichen, der wirtschaftswissenschaftlichen, militärhistorischen, sozialwissenschaftliche und sicherheitspolitischen Seite beleuchtet.

Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine rechtzeitige Anmeldung bis 12. November unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at wird erbeten.

Ablauf:

09:15 Uhr Begrüßung durch den Vorsitzenden der Wissenschaftskommission Univ.-Prof. Dr. Josef Eberhardsteiner

09:35 Uhr Festrede der Verteidigungsministerin Mag. Klaudia Tanner einschließlich Ehrungen

10:00 Uhr Einführung in das Generalthema durch Dr. Elisabeth Hoffberger-Pippan

Zeit & Ort

08:45 Uhr Treffpunkt beim Sicherheitsdienst der Landesverteidigungsakademie, Stiftgasse 2a, 1070 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright