  • 10.11.2025, 16:50:32
  • /
  • OTS0141

FPÖ-Antauer: „Arbeitswillige Sozialhilfeempfänger fördern, Arbeitsunwillige bestrafen“

Landesrat besuchte BBO der Caritas in St. Pölten

Sankt Pölten (OTS) - 

„Bei der Caritas werden arbeitswillige Menschen mit psychischen Problemen wieder fit für den Arbeitsmarkt gemacht – eine wertvolle und zugleich wichtige Arbeit“, zeigte sich FPÖ-Landesrat Martin Antauer beim Besuch des Beschäftigungs- und Berufsorientierungszentrums (BBO) der Caritas in St. Pölten am Montag beeindruckt.

Gemeinsam mit Caritas-Direktor Hannes Ziselberger und BBO-Standortchefin Carina Membir ließ sich der Landesrat die Arbeiten und den Betriebsalltag der rund 70 Beschäftigten zeigen.

„Die Botschaft ist klar: Wir unterstützen die, die unverschuldet in Not geraten und ehrlich bemüht sind, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Wir haben aber kein Verständnis für Arbeitsverweigerer, die nur in der sozialen Hängematte liegen wollen“, so Antauer.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright