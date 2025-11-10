FPÖ-Antauer: „Arbeitswillige Sozialhilfeempfänger fördern, Arbeitsunwillige bestrafen“

Sankt Pölten (OTS) -

„Bei der Caritas werden arbeitswillige Menschen mit psychischen Problemen wieder fit für den Arbeitsmarkt gemacht – eine wertvolle und zugleich wichtige Arbeit“, zeigte sich FPÖ-Landesrat Martin Antauer beim Besuch des Beschäftigungs- und Berufsorientierungszentrums (BBO) der Caritas in St. Pölten am Montag beeindruckt.

Gemeinsam mit Caritas-Direktor Hannes Ziselberger und BBO-Standortchefin Carina Membir ließ sich der Landesrat die Arbeiten und den Betriebsalltag der rund 70 Beschäftigten zeigen.

„Die Botschaft ist klar: Wir unterstützen die, die unverschuldet in Not geraten und ehrlich bemüht sind, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Wir haben aber kein Verständnis für Arbeitsverweigerer, die nur in der sozialen Hängematte liegen wollen“, so Antauer.