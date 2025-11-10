  • 10.11.2025, 16:00:04
  • /
  • OTS0138

SWV-Präsident Hinteregger: „Jetzt ist die Zeit, die Weichen richtig zu stellen“

SWV begrüßt Rechnungshof-Prüfung und fordert faire Strukturen sowie Entlastung für Unternehmer:innen

Wien (OTS) - 

„Die Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land brauchen Unterstützung und Entlastung – keine Schlagzeilen über Privilegien und Posten“, betont SWV-Präsident Bernd Hinteregger angesichts der aktuellen Diskussionen rund um Funktionsentschädigungen in der Wirtschaftskammer.

Hinteregger unterstreicht, dass es nun auf klare Strukturen und transparente Entscheidungen ankomme: „Jetzt ist die Zeit, die Weichen richtig zu stellen – für Fairness, klare Strukturen und eine Wirtschaftskammer, die stark an der Seite ihrer Mitglieder steht.“

Positiv bewertet Hinteregger die angekündigte Rechnungshof-Prüfung:
„Ich begrüße die Prüfung durch den Rechnungshof ausdrücklich – sie ist ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig müssen auch die Funktionärsentschädigungen auf den Prüfstand. Verantwortung darf nicht zur Selbstbedienung werden, sondern muss immer im Dienst der Mitglieder stehen.“

Mit Blick auf die Zukunft fordert Hinteregger, die aktuelle Debatte als Chance zu nutzen:
„Wenn wir aus dieser Situation lernen und die richtigen Konsequenzen ziehen, kann die Wirtschaftskammer wieder zu dem werden, was sie sein soll – ein verlässlicher Partner für alle, die in diesem Land unternehmerisch tätig sind.“

Für den Präsidenten des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes ist es entscheidend, nun auch die brennenden Themen anzupacken: die soziale Absicherung von Selbstständigen, eine gegenfinanzierte Reduktion der Lohnnebenkosten sowie eine Reform der Kammerumlagen, die Kleinstunternehmen entlastet.

Rückfragen & Kontakt

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Österreich
SWV Österreich
Telefon: 066475514393
E-Mail: office@wirtschaftsverband.at
Website: https://www.wirtschaftsverband.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WVO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright