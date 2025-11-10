SWV-Präsident Hinteregger: „Jetzt ist die Zeit, die Weichen richtig zu stellen“

Wien (OTS) -

„Die Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land brauchen Unterstützung und Entlastung – keine Schlagzeilen über Privilegien und Posten“, betont SWV-Präsident Bernd Hinteregger angesichts der aktuellen Diskussionen rund um Funktionsentschädigungen in der Wirtschaftskammer.

Hinteregger unterstreicht, dass es nun auf klare Strukturen und transparente Entscheidungen ankomme: „Jetzt ist die Zeit, die Weichen richtig zu stellen – für Fairness, klare Strukturen und eine Wirtschaftskammer, die stark an der Seite ihrer Mitglieder steht.“

Positiv bewertet Hinteregger die angekündigte Rechnungshof-Prüfung:

„Ich begrüße die Prüfung durch den Rechnungshof ausdrücklich – sie ist ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig müssen auch die Funktionärsentschädigungen auf den Prüfstand. Verantwortung darf nicht zur Selbstbedienung werden, sondern muss immer im Dienst der Mitglieder stehen.“

Mit Blick auf die Zukunft fordert Hinteregger, die aktuelle Debatte als Chance zu nutzen:

„Wenn wir aus dieser Situation lernen und die richtigen Konsequenzen ziehen, kann die Wirtschaftskammer wieder zu dem werden, was sie sein soll – ein verlässlicher Partner für alle, die in diesem Land unternehmerisch tätig sind.“

Für den Präsidenten des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes ist es entscheidend, nun auch die brennenden Themen anzupacken: die soziale Absicherung von Selbstständigen, eine gegenfinanzierte Reduktion der Lohnnebenkosten sowie eine Reform der Kammerumlagen, die Kleinstunternehmen entlastet.