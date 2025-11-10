Aviso: Hacker/Streissler-Führer/Hu präsentieren Regionalen Strukturplan Gesundheit

Wien (OTS) -

Wie es in der Wiener Gesundheitsversorgung in den nächsten Jahren weitergehen wird, wird im Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) festgelegt. Dieser Plan wurde nun beschlossen und der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker präsentiert gemeinsam mit der Wiener ÖGK-Landesstellenausschuss-Vorsitzenden Agnes Streissler-Führer und der Gesundheitssprecherin der Wiener Neos, Jing Hu, den RSG 2030. In diesem Plan werden alle relevanten Entwicklungen für das Wiener Gesundheitswesen festgelegt und gemeinsam von Stadt Wien der ÖGK und dem Bund beschlossen. Die Vertreterinnen der Medien sind herzlich zu dieser Präsentation eingeladen.

Zeit: 12. November 2025, 9:30

Ort: Wiener Rathaus, Nordbuffet, 1.Stock (neben dem Festsaal)