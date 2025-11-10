Nach Mahrers Reformankündigungen: UNOS fordern echten Neustart der Wirtschaftskammer – PK am Dienstag

Wien (OTS) -

Nach der heutigen Pressekonferenz von WKO-Präsident Harald Mahrer ist klar: Die Wirtschaftskammer steht am Beginn eines überfälligen Reformprozesses. Doch die angekündigten Maßnahmen gehen aus Sicht von UNOS – Unternehmerisches Österreich nicht weit genug.

„Es ist gut, dass endlich Bewegung in die Debatte kommt“, sagt UNOS Bundessprecher Michael Bernhard. „Aber kosmetische Korrekturen genügen nicht. Wenn die Wirtschaftskammer ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen will, braucht es tiefgreifende strukturelle Reformen – und zwar jetzt.“

Die von Mahrer heute angekündigten Maßnahmen sind für UNOS erste Ansätze, lösen aber die zentralen Probleme nicht: Strukturelle Probleme, Intransparenz und ein System, das an den Bedürfnissen seiner Mitglieder vorbeigeht.

UNOS werden daher morgen, Dienstag, den 11. November, im Rahmen einer Pressekonferenz fünf konkrete Reformvorschläge präsentieren, die die Wirtschaftskammer zukunftsfähig machen sollen. „Wir wollen, dass die Wirtschaftskammer wieder das wird, was sie sein sollte: eine starke, moderne und glaubwürdige Vertretung ihrer Mitglieder“, so Bernhard.

Die Pressekonferenz findet morgen, Dienstag, 11. November 2025, um 11:00 Uhr im Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien, statt. Anmeldung unter: lena.nagl@unos.eu

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.