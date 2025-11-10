  • 10.11.2025, 15:08:03
  • /
  • OTS0126

ÖAAB Wien dankt Karl Mahrer für seinen Einsatz in der Wiener Landespolitik

Taborsky: „Karl Mahrer war die Stimme für Sicherheit in Wien und ein verlässlicher Vertreter der arbeitenden Menschen.“

Wien (OTS) - 

Karl Mahrer legt mit 10. November 2025 sein Mandat als Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat zurück. Der ÖAAB Wien dankt ihm herzlich für seinen langjährigen Einsatz in der Wiener Landespolitik und seinen Beitrag zu einem sicheren und lebenswerten Wien.

„Karl Mahrer war die Stimme für Sicherheit in Wien. Als langjähriger General und Landespolizeivizepräsident, engagiertes Mitglied des ÖAAB und der KdEÖ, hat er stets für die Anliegen der Polizistinnen und Polizisten sowie aller arbeitenden Menschen eingestanden. Ich danke ihm für die gute und verlässliche Zusammenarbeit und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute“, so ÖAAB-Landesobmann, Landtagsabgeordneter und Gemeinderat Hannes Taborsky.

Taborsky betont außerdem Mahrers sachliche und verantwortungsbewusste Art: „Karl Mahrer hat Politik mit Haltung, Erfahrung und Augenmaß gemacht. Für seinen Einsatz in Stadt und Land gilt ihm unser aufrichtiger Dank.“

Rückfragen & Kontakt

ÖAAB Wien
LGF KR Stefan Lochmahr
Telefon: +43 664 8383226
E-Mail: stefan.lochmahr@oeaab.at

