ecoHubX-Technologie erhält European AI Innovation Award 2025 in Berlin

Wien/Berlin (OTS) -

Die KI-Lösung der österreichischen Technologieplattform ecoHubX wurde am 7. November 2025 mit dem European AI Innovation Award 2025 ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wurde von der Arbeitsgemeinschaft Selbständige in der SPD (AGS) im Rahmen ihres „AGS-Innovationspreises 2025“ für die Entwicklung der „AI Climate-Firewall“ verliehen. Die Lösung verbindet Künstliche Intelligenz (KI) mit Blockchain, um Transparenz im CO₂-Markt zu schaffen und Greenwashing-Risiken aufzudecken.

Dr. Christoph Matznetter, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands (SWV) Österreich, würdigte die Leistung in seiner Laudatio: „ Mit ecoHubX wurde ein Instrument geschaffen, das Transparenz in den CO₂-Markt bringt – eine wichtige Innovation für unsere Wirtschaft und die Dekarbonisierung Europas. “

KI-gestützte Firewall gegen Greenwashing

Die prämierte Plattform analysiert Monitoring-Reports, Satellitendaten, Medien und Blockchain-Register. So können die Echtheit von CO₂-Zertifikaten geprüft, ihre Nachvollziehbarkeit erhöht und Greenwashing-Risiken frühzeitig erkannt werden.

„ Transparenz schafft Vertrauen und lenkt Kapital in die wirksamsten Klimaschutzprojekte “, erklärt Senator Stefan Krajczar, MSc, Co-Gründer und CEO von ecoHubX. „ Wir zeigen, dass innovative Technologie aus Österreich den globalen Klimamarkt nachhaltig verändern kann. ecoHubX steht für Technologie mit Sinn. “

Über ecoHubX

ecoHubX ist eine österreichische Technologieplattform, die mit KI- und Blockchain-gestützter Analyse Transparenz und Vertrauen in den freiwilligen CO₂-Markt bringt. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen und öffentlichen Stellen, die Wirksamkeit von Klimaschutzprojekten zu prüfen, Greenwashing-Risiken zu erkennen und Investitionen nachweislich wirksam zu steuern. Gegründet wurde die ecoHubX Green Solutions GmbH von den beiden Senatoren im Senat der Wirtschaft, Senator Stefan Krajczar, MSc, und Senator KommR Manfred Rieger.