  • 10.11.2025, 14:33:05
  • /
  • OTS0121

ecoHubX-Technologie erhält European AI Innovation Award 2025 in Berlin

KI-Plattform aus Österreich für Transparenz im CO₂-Markt ausgezeichnet. Laudatio von WKO-Vizepräsident Dr. Christoph Matznetter im Willy-Brandt-Haus.

Verleihung des European AI Innovation Award 2025 im Willy-Brandt-Haus Berlin. Preisträger Senator Stefan Krajczar (ecoHubX / SK Beratung Wien)
Wien/Berlin (OTS) - 

Die KI-Lösung der österreichischen Technologieplattform ecoHubX wurde am 7. November 2025 mit dem European AI Innovation Award 2025 ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wurde von der Arbeitsgemeinschaft Selbständige in der SPD (AGS) im Rahmen ihres „AGS-Innovationspreises 2025“ für die Entwicklung der „AI Climate-Firewall“ verliehen. Die Lösung verbindet Künstliche Intelligenz (KI) mit Blockchain, um Transparenz im CO₂-Markt zu schaffen und Greenwashing-Risiken aufzudecken.

Dr. Christoph Matznetter, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands (SWV) Österreich, würdigte die Leistung in seiner Laudatio: „Mit ecoHubX wurde ein Instrument geschaffen, das Transparenz in den CO₂-Markt bringt – eine wichtige Innovation für unsere Wirtschaft und die Dekarbonisierung Europas.

KI-gestützte Firewall gegen Greenwashing

Die prämierte Plattform analysiert Monitoring-Reports, Satellitendaten, Medien und Blockchain-Register. So können die Echtheit von CO₂-Zertifikaten geprüft, ihre Nachvollziehbarkeit erhöht und Greenwashing-Risiken frühzeitig erkannt werden.

Transparenz schafft Vertrauen und lenkt Kapital in die wirksamsten Klimaschutzprojekte“, erklärt Senator Stefan Krajczar, MSc, Co-Gründer und CEO von ecoHubX. „Wir zeigen, dass innovative Technologie aus Österreich den globalen Klimamarkt nachhaltig verändern kann. ecoHubX steht für Technologie mit Sinn.

Über ecoHubX

ecoHubX ist eine österreichische Technologieplattform, die mit KI- und Blockchain-gestützter Analyse Transparenz und Vertrauen in den freiwilligen CO₂-Markt bringt. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen und öffentlichen Stellen, die Wirksamkeit von Klimaschutzprojekten zu prüfen, Greenwashing-Risiken zu erkennen und Investitionen nachweislich wirksam zu steuern. Gegründet wurde die ecoHubX Green Solutions GmbH von den beiden Senatoren im Senat der Wirtschaft, Senator Stefan Krajczar, MSc, und Senator KommR Manfred Rieger.

KI gegen Greenwashing – ecoHubX gewinnt EU-Innovationspreis

Ausgezeichnet im Willy-Brandt-Haus: Die „AI Climate-Firewall“ von ecoHubX steht für Technologie mit Sinn – entwickelt in Österreich, ausgezeichnet in Europa.

Rückfragen & Kontakt

ecoHubX Green Solutions GmbH
Stefan Krajczar, MSc
Telefon: +43 676 9407779
E-Mail: presse@ecohubx.com
Website: ecohubx.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EHX

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright