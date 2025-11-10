  • 10.11.2025, 14:21:03
FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Generalsekretär Michael Schnedlitz

Wien (OTS) - 

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz kann unter diesem Link downgeloadet werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20251110wWiUcItk/3CyqYTFy

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.

