Marchetti: „Das Einzige, das günstigeren Energiepreisen im Weg steht, ist die fehlende Zustimmung der Grünen“

Grünen-Chefin Gewessler muss ideologische Scheuklappen ablegen und mit gemeinsamem Beschluss des ElWG das Richtige für Österreich tun

Wien (OTS) - 

„Das Einzige, das günstigeren Energiepreisen im Weg steht, ist die fehlende Zustimmung der Grünen. Schön langsam wäre es an der Zeit, dass die Grünen den Schmollmodus rund um den erlittenen Machtverlust und ihre Rückkehr auf die Oppositionsbank verlassen und endlich einmal Verantwortung für die Menschen übernehmen. Neo-Parteichefin Gewessler begnügt sich damit, leere Worte mit Kritik an der gewissenhaften Arbeit der Bundesregierung zu verschwenden, anstatt selbst ins Handeln zu kommen. Fakt ist: Die Grünen verweigern aus fadenscheinigen Gründen ihre Zustimmung zum ElWG und verhindern mit ihrer Blockadehaltung einen deutlich spürbaren Rückgang der Energiepreise“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Unter Leonore Gewessler nehmen die Grünen in ihrer Rolle als Oppositionspartei immer mehr Züge des blauen Destruktionskurses an. Oder wie ist es sonst zu erklären, dass die Grünen mit ihrem kategorischen Nein zum ElWG Probleme künstlich am Leben erhalten, für die Bundeskanzler Christian Stocker und das Regierungsteam der Volkspartei bereits wirksame Lösungen gefunden haben? Mit Blick auf die Lage am Energiemarkt appelliere ich an Leonore Gewessler, ihre ideologischen Scheuklappen abzulegen und in einem gemeinsamen Schulterschluss mit der Volkspartei das Richtige für die Menschen in Österreich zu tun“, so Marchetti abschließend.

