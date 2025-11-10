Junior Achievement Austria als „Model Organisation“ ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Doppelter Grund zur Freude für Junior Achievement (JA) Austria: Die Organisation wurde erneut mit dem internationalen Titel „Model Organisation“ ausgezeichnet – eine Anerkennung für herausragende Qualität, Wirkung und Innovation in der wirtschaftlichen Jugendbildung. Gleichzeitig feiert JA Austria das 30-jähriges Bestehen des Junior Company Programms und blickt auf drei Jahrzehnte voller Engagement, Partnerschaften und Erfolgsgeschichten zurück.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 hat JA Austria über 68.500 junge Menschen in Österreich mit praxisnahen Bildungsprogrammen erreicht und sie auf ihrem Weg in die Arbeitswelt begleitet. Die neunte Auszeichnung als „Model Organisation“ durch JA Europe unterstreicht die Vorreiterrolle von JA Austria im europäischen Netzwerk und bestätigt die kontinuierliche Weiterentwicklung der Programme und Methoden.

Besonders stolz ist JA Austria auf die Erfolge der österreichischen Junior Companies: In den vergangenen fünf Jahren konnten sie viermal einen Stockerlplatz beim großen Europafinale „GEN-E“ erringen – ein eindrucksvoller Beleg für die Qualität und das Engagement der jungen Unternehmer:innen aus Österreich.

„Diese Auszeichnung ist eine große Ehre und ein starkes Zeichen für die Qualität unserer Arbeit“, betont JA-Austria-Vorstandsvorsitzender Herwig Draxler. „Gleichzeitig feiern wir 30 Jahre Junior Company – 30 Jahre, in denen wir gemeinsam mit Schulen, Unternehmen und engagierten Partnerinnen junge Menschen gestärkt und inspiriert haben. Dieses Jubiläum feiern wir mit Dankbarkeit und mit dem festen Willen, auch in Zukunft mutige Wege zu gehen.“

„Wenn Jugendliche freie Fahrt für ihre Ideen erhalten, werden innovative Business-Konzepte und spektakuläre Produkte möglich: Diese Bildungsvision leben die Schulprojekte der Junior Companies seit 30 Jahren vor. Das ermöglicht jungen Menschen Erfahrungen, die jeden traditionellen Lehrplan in den Schatten stellen und berufliche Lebenswege nachhaltig positiv prägen“, sagt Carmen Goby, Vizepräsidentin der WKÖ und stv. Vorstandsvorsitzende von JA Austria.

„JA Austria leistet seit drei Jahrzehnten einen unschätzbaren Beitrag zur wirtschaftlichen Bildung junger Menschen in Österreich. Die erneute Auszeichnung als ‚Model Organisation‘ unterstreicht die internationale Strahlkraft dieser Arbeit und zeigt, wie viel Innovationskraft und Unternehmergeist in unserer Jugend steckt. Besonders beeindruckend sind die Erfolge der österreichischen Junior Companies auf europäischer Ebene – sie sind ein starkes Zeichen dafür, dass Österreich ein hervorragender Boden für junge Gründer:innen ist. Als Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus gratuliere ich herzlich und freue mich auf viele weitere Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit“, betont Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

JA Austria bedankt sich bei allen Unterstützer:innen, Partner:innen und Alumni, die diesen Weg mitgestaltet haben. Die Organisation blickt mit frischem Elan in die Zukunft und setzt sich weiterhin dafür ein, jungen Menschen unternehmerisches Denken, Finanzkompetenz und Zukunftsorientierung zu vermitteln.

Fotos:

Bild 1: (v.l.) JA-Ehrenmitglied Jürgen Roth, WKÖ-Vizepräsidentin Carmen Goby, CEO JA Europe Salvatore Nigro, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Abteilungsleiterin WKÖ-Bildungspolitik Melina Schneider-Lugger, JA Austria-Projektleiterin Milica Markovic, JA Austria-Vorsitzender Herwig Draxler © verosnation media/Sergio Leon Mechelk

Bild 2: Junior Achievement Austria wurde erneut als Model Organisation prämiert © JAA