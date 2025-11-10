- 10.11.2025, 13:58:33
- /
- OTS0113
AVISO: Medieneinladung zur NEOS-Bundesmitgliederversammlung. Samstag, 15.11., ab 10 Uhr
mit Reden von unter anderem Beate Meinl-Reisinger, Christoph Wiederkehr und Sepp Schellhorn
Am kommenden Samstag, dem 15. November, halten NEOS ihre Bundesmitgliederversammlung in Wien ab. Beginn ist um 10:00 Uhr, Medieneinlass ist ab 9:00 Uhr.
Nach der Begrüßung durch den Wiener Landessprecher und Bildungsminister Christoph Wiederkehr spricht NEOS-Vorsitzende und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger über die NEOS-Reformpläne für die kommenden Jahre - vom Bund bis in die Gemeinden.
Alle Infos zur Mitgliederversammlung gibt es unter https://partei.neos.eu/mitgliederversammlung.
Achtung: Bitte beachten Sie, dass der Medien-Einlass zur Mitgliederversammlung nur nach vorheriger Akkreditierung unter presse@neos.eu möglich ist. Da das Platzangebot beschränkt ist, bitten wir um rasche Anmeldung.
Medieneinladung zur NEOS-Bundesmitgliederversammlung
Datum: 15.11.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Ballonhalle des Arsenals
Franz-Grill-Straße 1A/Objekt 202
1030 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
NEOS - Das Neue Österreich
Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: presse@neos.eu
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an kontakt@neos.eu )
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEO