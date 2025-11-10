SPÖ-Silvan: „Was Swazek und Edtstadler in Salzburg machen, ist nichts weniger als Lohnraub an den Pflegekräften!“

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übt SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan an der schwarz-blauen Landesregierung in Salzburg ob des dort anstehenden Lohnraubs: „Was Swazek und Edtstadler in Salzburg machen, ist nichts weniger als Lohnraub an den Pflegekräften!“ Es geht um die von FPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek angekündigte Gehaltskürzung für über 10.000 Pflegekräfte ab 1. Jänner 2026. Geplant sind Kürzungen um rund 200 Euro brutto pro Monat. Begründet wird das mit der absurden Aussage von FPÖ-Swazek, die Pflegegehälter seien „in den vergangenen Jahren stark gestiegen“. Für Silvan ist diese Argumentation „zynisch“. ****

Besonders brisant: Das Geld, das das Land Salzburg den Pflegekräften streicht, stammt aus Bundesmitteln, die explizit zur Finanzierung höherer Gehälter vorgesehen sind. Im §3 Pflegefondsgesetz sind diese Mittel zur Fortführung der Entgelterhöhung für Pflege- und Betreuungspersonal vorgesehen. Diese Zweckentfremdung bezeichnet Silvan wie folgt: „Die Landesregierung in Salzburg missbraucht Geld, das explizit für Pflegekräfte gedacht ist, um das Landesbudget zu sanieren. Abschließend richtet Silvan Kickls Stellvertreterin Svazek noch aus: „Svazek hat sich ihr eigenes Gehalt um über 10.000 Euro erhöht, kürzt es jetzt 10.000 Pflegekräften.“ (Schluss) lk/ff