Einladung Pressekonferenz 11.11.2025: UNOS fordern: Jetzt ist der Zeitpunkt für einen Neustart für die Wirtschaftskammer

UNOS präsentieren fünf konkrete Maßnahmen für eine transparente, effiziente und demokratische Wirtschaftskammer.

Wien (OTS) - 

Die jüngste Debatte um die Gehälter der Wirtschaftskammer hat offengelegt, was Unternehmer:innen seit Jahren kritisieren: Strukturelle Probleme, Intransparenz und ein System, das an den Bedürfnissen seiner Mitglieder vorbeigeht. Für UNOS - Unternehmerisches Österreich ist klar: Es braucht jetzt einen echten Neustart. Nicht nur kosmetische Korrekturen, sondern nachhaltige Reformen, damit die Wirtschaftskammer wieder das wird, was sie sein sollte: eine starke, moderne Interessenvertretung der Unternehmer:innen.

UNOS präsentieren daher im Rahmen der Pressekonferenz fünf konkrete Vorschläge für eine nachhaltige Modernisierung und Demokratisierung der Wirtschaftskammer, damit diese wieder im Sinne ihrer Mitglieder arbeitet.

Wann: Dienstag, 11. November 2025, 11.00 Uhr

Wo: Café Museum, Opernring 7, 1010 Wien

Sprecher:

  • Michael Bernhard, UNOS Bundessprecher

  • Markus Hofer, UNOS Vorstandsmitglied

Wir bitten um Anmeldung unter lena.nagl@unos.eu.

Rückfragen & Kontakt

UNOS - Unternehmerisches Österreich
Mag. Lena Nagl
Telefon: +4367683414446
E-Mail: lena.nagl@unos.eu
Website: https://www.unos.eu

