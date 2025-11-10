Einladung Pressekonferenz 11.11.2025: UNOS fordern: Jetzt ist der Zeitpunkt für einen Neustart für die Wirtschaftskammer

Wien (OTS) -

Die jüngste Debatte um die Gehälter der Wirtschaftskammer hat offengelegt, was Unternehmer:innen seit Jahren kritisieren: Strukturelle Probleme, Intransparenz und ein System, das an den Bedürfnissen seiner Mitglieder vorbeigeht. Für UNOS - Unternehmerisches Österreich ist klar: Es braucht jetzt einen echten Neustart. Nicht nur kosmetische Korrekturen, sondern nachhaltige Reformen, damit die Wirtschaftskammer wieder das wird, was sie sein sollte: eine starke, moderne Interessenvertretung der Unternehmer:innen.

UNOS präsentieren daher im Rahmen der Pressekonferenz fünf konkrete Vorschläge für eine nachhaltige Modernisierung und Demokratisierung der Wirtschaftskammer, damit diese wieder im Sinne ihrer Mitglieder arbeitet.

