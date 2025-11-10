- 10.11.2025, 13:41:03
Einladung Pressekonferenz 11.11.2025: UNOS fordern: Jetzt ist der Zeitpunkt für einen Neustart für die Wirtschaftskammer
UNOS präsentieren fünf konkrete Maßnahmen für eine transparente, effiziente und demokratische Wirtschaftskammer.
Die jüngste Debatte um die Gehälter der Wirtschaftskammer hat offengelegt, was Unternehmer:innen seit Jahren kritisieren: Strukturelle Probleme, Intransparenz und ein System, das an den Bedürfnissen seiner Mitglieder vorbeigeht. Für UNOS - Unternehmerisches Österreich ist klar: Es braucht jetzt einen echten Neustart. Nicht nur kosmetische Korrekturen, sondern nachhaltige Reformen, damit die Wirtschaftskammer wieder das wird, was sie sein sollte: eine starke, moderne Interessenvertretung der Unternehmer:innen.
UNOS präsentieren daher im Rahmen der Pressekonferenz fünf konkrete Vorschläge für eine nachhaltige Modernisierung und Demokratisierung der Wirtschaftskammer, damit diese wieder im Sinne ihrer Mitglieder arbeitet.
Wann: Dienstag, 11. November 2025, 11.00 Uhr
Wo: Café Museum, Opernring 7, 1010 Wien
Sprecher:
Michael Bernhard, UNOS Bundessprecher
Markus Hofer, UNOS Vorstandsmitglied
Wir bitten um Anmeldung unter lena.nagl@unos.eu.
Rückfragen & Kontakt
UNOS - Unternehmerisches Österreich
Mag. Lena Nagl
Telefon: +4367683414446
E-Mail: lena.nagl@unos.eu
Website: https://www.unos.eu
