Bürgermeister Ludwig überreichte Goldenes Ehrenzeichen an Sopranistin Lydia Rathkolb

Wien (OTS) -

Heute, Montag, hat Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig im Rathaus die Sopranistin Lydia Rathkolb mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. Ludwig würdigte damit das „herausragende künstlerische und pädagogische Wirken einer Sopranistin, die seit Jahrzehnten die Wiener Staatsoper prägt und als Gesangslehrerin viele Nachwuchstalente fördert“. Lydia Rathkolb stehe für die „glanzvolle Wiener Musiktradition“ und habe „mit ihrer Ausstrahlung und Stimme nicht nur auf den großen Bühnen Wiens, sondern auch international“ begeistert. Sie verbinde künstlerische Exzellenz mit großer Leidenschaft für die Musik und fördere die kulturelle Vielfalt unserer Stadt, betonte Ludwig. „Musik ist die Sprache der Emotionen, und Frau Rathkolb hat uns gezeigt, wie kraftvoll diese Sprache sein kann mit ihrem Einsatz für Kunst und Bildung leistet sie einen unschätzbaren Beitrag für die Zukunft Wiens“, sagte Wiens Stadtoberhaupt abschließend.

Zur Person

Die gebürtige Wienerin Lydia Rathkolb debütierte an der Wiener Staatsoper in Mozarts „Zauberflöte“, wo sie als Ensemblemitglied in mehr als 60 Rollen und mehr als 300 Vorstellungen sang. Neben der Staatsoper trat die Sopranistin in Wien an der Volksoper, im Musikverein und im Konzerthaus auf und gab Gastspiele unter anderem in London, Berlin, Washington und Hong Kong. Rathkolb ist Absolventin der Musikuniversität Wien sowie des Konservatoriums Wien. An der Universität Wien promovierte sie in Musikwissenschaften zur Dr. phil. Sie hält Meisterkurse in Gesang und Interpretation und unterrichtet auch an der Universität Wien.