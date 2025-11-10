FPÖ - Nepp: Wien-Pleite zieht ganz Österreich in den Abgrund – Bundesregierung muss endlich gegensteuern

Wien (OTS) -

„Nun haben wir es schwarz auf weiß: All unsere Warnungen der vergangenen Jahre sind eingetreten, die von der rot-pinken Stadtregierung verursachte Wien-Pleite hat massive Auswirkungen auf ganz Österreich“, erklärt Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp. Die aktuelle Prognose eines österreichweiten Defizits von 4,9 Prozent ist ein „historischer Tiefpunkt“, der die verantwortungslose Schuldenpolitik Wiens auf allen Ebenen schonungslos offenlegt.

„Während Wien weiterhin über seine Verhältnisse lebt und Steuergeld mit vollen Händen hinauswirft, muss der Bund die Löcher stopfen. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Allein 700 Millionen Euro jährlich könnten bei der Mindestsicherung für Nicht-Österreicher eingespart werden, doch stattdessen verschwendet man weiter Steuergeld. Wir erwarten endlich eine echte Konsolidierung und ein Ende der hemmungslosen Verschuldungspolitik“, so Nepp.

Für den Wiener FPÖ-Chef ist klar: „Bürgermeister Ludwig trägt die Schuld an dem Finanzdebakel, das nun ganz Österreich belastet. Damit muss endlich Schluss sein!“