Termine am 11. November in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
11.00 Uhr, Pressekonferenz der Grünen Wien zu den Themen Arbeitsmarktförderung, Pflege und Suchthilfe: „Alarmstufe Rot – Das soziale Wien in Aufruhr“ mit nicht amtsführender Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderat David Ellensohn. (1., Rathaus, Stiege 8, Ecksalon des Grünen Klubs)
11.30 Uhr, Mediengespräch von Bürgermeister Michael Ludwig und Präsentation des aktuellen „vienna green economy“ Reports mit Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft mit u.a. WKW-Präsident Walter Ruck (1., Rathaus, Festsaal)
