ORF Vorarlberg bewegt: „30.000 Kilometer Challenge“ geschafft

Wien (OTS) -

Eine Woche lang wurde gelaufen, geradelt und gerollt – jetzt steht es fest: Vorarlberg hat die „30.000 Kilometer Challenge“ für LICHT INS DUNKEL gemeinsam geschafft. Dank der beeindruckenden Unterstützung aus allen Teilen Vorarlbergs wurden 30.000 Kilometer in einer Woche zurückgelegt. Jeder Kilometer wurde von der Gunz Warenhandels GmbH in einen Euro umgewandelt. Damit sind beeindruckende 30.000 Euro für Menschen in Not in Vorarlberg zusammengekommen.

Inklusiv aus Prinzip

Ob zu Fuß, am Rad oder im Rollstuhl – die Challenge war bewusst niederschwellig angelegt. Vom Kinderwagen bis zum Rollator war alles mit dabei, denn unabhängig von Alter, Fitnesslevel oder Bewegungsart waren alle willkommen. Mitgemacht haben u. a. die Mittelschule Altach, die Mittelschule Götzis, die Öko-Mittelschule Mäder, das Schulheim Mäder, das Ausbildungszentrum Vorarlberg (AZV), der Union Laufclub Bludenz sowie zahlreiche Vereine und Betriebe im ganzen Land. Besonders beeindruckend war der symbolische Startlauf am 3. November 2025 vom Stadion des SCR Altach zur Firmenzentrale der Gunz Warenhandels GmbH.

Unterstützung für „Netzwerk Eltern Inklusion“

Die LICHT INS DUNKEL-Spenden aus Vorarlberg gehen 2025 unter anderem an die Peer-to-Peer-Beratungsstelle des „Netzwerk Eltern Inklusion“ (NELI). Hier können Eltern von Kindern mit schweren Erkrankungen oder Behinderungen mit anderen Eltern in einer ähnlichen Situation ins Gespräch kommen. Dabei können sie auf Augenhöhe über die Herausforderungen, Fragen und Unsicherheiten im Leben mit einem Kind mit Beeinträchtigung sprechen und an Wissen, Expertise und Überblick im Sozialbereich anknüpfen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Gutes tun für sich und andere: Die ‚30.000 Kilometer Challenge‘ des ORF Vorarlberg war für alle ein Gewinn. Jeder Schritt, jede Runde und jeder Kilometer wurde zu einem Beitrag für LICHT INS DUNKEL – möglich gemacht durch die großzügige Unterstützung der Firma Gunz Warenhandels GmbH. Ein ganz herzliches Danke dafür!“

Roman Neugebauer, Projektleiter „30.000 Kilometer Challenge“ ORF Vorarlberg: „Das Schönste an dieser Initiative: Wirklich alle konnten mitmachen – ob im Rollstuhl, mit dem Rollator, zu Fuß oder am Rad. Alle waren eingeladen, Gutes zu tun. Das ist gelebte Inklusion und genau der Gedanke von LICHT INS DUNKEL.“

Michael Temel, Geschäftsführer Gunz Warenhandels GmbH: „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, jedes Jahr bei dieser tollen Initiative des ORF Vorarlberg dabei zu sein. Nach der ‚10.000 Kilometer Challenge‘ im Vorjahr gehen wir heuer mit 30.000 Kilometern den nächsten Schritt – und sind stolz, erneut wichtige Projekte von LICHT INS DUNKEL unterstützen zu dürfen.“