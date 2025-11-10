  • 10.11.2025, 12:19:03
  • /
  • OTS0094

Martinsfest in NÖ Kindergärten: gelebte Werte von Freundschaft und Nächstenliebe

LH Mikl-Leitner: „Danke an alle Pädagoginnen und Pädagogen, die solche Feste mit so viel Herz gestalten und damit zur besten Zukunft unserer Kinder beitragen“

St. Pölten (OTS) - 

In den niederösterreichischen Kindergärten wird rund um den 11. November das Martinsfest gefeiert – ein Fest des Teilens, der Gemeinschaft und der Nächstenliebe. Mit bunten Laternen, Martinsliedern und gemeinsamem Martinsgebäck wird die Geschichte des Heiligen Martin lebendig. Die Kinder basteln, singen und erleben, was Teilen und Zusammenhalt bedeuten. Viele Gruppen verbinden das Fest auch mit einer Sammelaktion für einen guten Zweck – als Vorbereitung auf die Adventzeit.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont die Bedeutung dieser Traditionen: „Das Martinsfest zeigt, wie wichtig es ist, Werte wie Freundschaft, Dankbarkeit und Nächstenliebe schon früh zu vermitteln. Kinder lernen dabei auf kindgerechte Weise, was es heißt, füreinander da zu sein und zu teilen – und das ist eine der schönsten Lektionen fürs Leben. Ein großes Danke an alle Pädagoginnen und Pädagogen, die solche Feste mit so viel Herz gestalten und damit zur besten Zukunft unserer Kinder beitragen.“ Durch die liebevolle Gestaltung des Martinsfestes wird der Gedanke des Teilens im Kindergarten auf vielfältige Weise lebendig – als wertvolles Zeichen des Miteinanders in unserer Gesellschaft.

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Hebenstreit
Telefon: 02742/9005-13632
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright