ERINNERUNG: Einladung zum Probe-Saunieren mitten in Wien: Heldenplatz-Sauna nimmt Betrieb auf
Einladung zum Dreh- und Fototermin
Das hat am Heldenplatz noch gefehlt: Am 11.11. geht am Heldenplatz die erste steirische Bio-Sauna Wiens in Betrieb. Möglich macht das der Verein der Steirer in Wien. Nach der feierlichen Eröffnung startet der reguläre Betrieb der Heldenplatz-Sauna. Für die ersten Badegäste auf dem Wiener Heldenplatz sind ausreichend Saunatücher und Bademäntel vorbereitet.
Für die Einweihung von Sauna und Badeanlage holt sich Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien steirische Expertise in die Bundeshauptstadt: Zugesagt hat Christian Contola, Geschäftsführer des Tourismusverbands Thermen- & Vulkanland. Er nimmt Michael Zinggl, Saunameister der Therme Bad Waltersdorf, nach Wien mit, der für professionelle Aufgüsse und gute Stimmung bekannt ist. Auch die ersten Saunatesterinnen kommen aus der Steiermark.
Details zur neuen öffentlich zugänglichen Heldenplatz-Sauna wird der Verein der Steirer gemeinsam mit dem Know-how-Partner, der Tourismusregion Thermen- & Vulkanland, am Dienstag, 11. November 2025, um 11:11 Uhr persönlich vorstellen.
Vor Ort anwesend sind:
- Christian Contola, Geschäftsführer Tourismusverband Thermen- & Vulkanland
- Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien
- sowie weitere Vorstandsmitglieder des Vereins der Steirer in Wien
Zeit:
Dienstag, 11. November 2025
11:11 Uhr
Ort:
Heldenplatz, neben der Durchfahrt in den Burghof
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihre Anmeldung nehmen wir gerne unter der Tel.-Nr. 01-712 12 00 beziehungsweise info@foggensteiner.at entgegen.
Rückfragen & Kontakt
Foggensteiner Public Relations GmbH
Alexander Foggensteiner
Telefon: +43 1-712 12 00
Mobil: +43 664-14 47 947
E-Mail: alexander@foggensteiner.at
Website: www.foggensteiner.at
