  • 10.11.2025, 11:45:33
  • /
  • OTS0085

Bis zu 769.000 sahen den GP von Brasilien live in ORF 1

Topreichweite für Brasilien-GP seit 2022, Marktanteilsrekord seit 2012

Wien (OTS) - 

Der Dreikampf um die WM-Krone geht in die finale Phase und entsprechend groß ist das Publikumsinteresse: Bis zu 769.000 Motorsportfans ließen sich den gestrigen (9. November 2025) GP von Brasilien via ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt waren 686.000 bei 31 Prozent Marktanteil (38 bzw. 48 Prozent in den jungen Zielgruppen) mit Ernst Hausleitner und Ex-Teamchef Franz Tost im Vorabend live dabei. Das „Formel 1 Motorhome“ erzielte 318.000 Reichweite bei 13 Prozent Marktanteil. Damit war das Rennen in São Paulo der meistgesehene Brasilien-Grand-Prix seit 2022, mit 31 Prozent wurde zudem ein MA-Rekord seit 2012 erzielt.

Weiter geht es mit Formel 1 live im ORF ab 28. November mit dem GP-Wochenende in Katar, dem vorletzten GP der Saison.

Auch die ORF-Video-Streams vom Formel-1-Wochenende wurden laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) stark abgerufen: Die Live-Streams und Videos-on-Demand kamen vom 7. bis inkl. 9. November in Österreich auf bisher insgesamt 442.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 1,6 Mio. Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 20,1 Millionen Minuten. Top-Formel-1-Live-Stream war das Rennen am 9. November mit einer Durchschnittsreichweite von 78.400.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright