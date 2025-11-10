Bis zu 769.000 sahen den GP von Brasilien live in ORF 1

Wien (OTS) -

Der Dreikampf um die WM-Krone geht in die finale Phase und entsprechend groß ist das Publikumsinteresse: Bis zu 769.000 Motorsportfans ließen sich den gestrigen (9. November 2025) GP von Brasilien via ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt waren 686.000 bei 31 Prozent Marktanteil (38 bzw. 48 Prozent in den jungen Zielgruppen) mit Ernst Hausleitner und Ex-Teamchef Franz Tost im Vorabend live dabei. Das „Formel 1 Motorhome“ erzielte 318.000 Reichweite bei 13 Prozent Marktanteil. Damit war das Rennen in São Paulo der meistgesehene Brasilien-Grand-Prix seit 2022, mit 31 Prozent wurde zudem ein MA-Rekord seit 2012 erzielt.



Weiter geht es mit Formel 1 live im ORF ab 28. November mit dem GP-Wochenende in Katar, dem vorletzten GP der Saison.



Auch die ORF-Video-Streams vom Formel-1-Wochenende wurden laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) stark abgerufen: Die Live-Streams und Videos-on-Demand kamen vom 7. bis inkl. 9. November in Österreich auf bisher insgesamt 442.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 1,6 Mio. Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 20,1 Millionen Minuten. Top-Formel-1-Live-Stream war das Rennen am 9. November mit einer Durchschnittsreichweite von 78.400.