„Dicke Luft beim Klimaschutz: Wo bleibt der Plan?“: ORF-III-„zur SACHE“ am 12. November

Wien (OTS) -

Kurz vor der heute im brasilianischen Belém gestarteten Weltklimakonferenz hat sich die EU auf abgeschwächte Klimaziele geeinigt. Österreichs Umweltminister Norbert Totschnig begrüßt den Kompromiss, Umweltschutzorganisationen und Wissenschaft sehen das als Rückschritt. Welche Klimaschutzmaßnahmen sind vor dem Hintergrund zahlreicher Krisen – von der schwachen Konjunktur bis zur enormen Teuerung – möglich, realistisch und zumutbar?



Dazu begrüßt Reiner Reitsamer in einer neuen Ausgabe des ORF-III-Polittalks „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 12. November 2025, um 22.30 Uhr (auch auf ORF ON) u. a. Werner Kogler (Die-Grünen-Klubobfrau-Stellvertreter und ehem. Vizekanzler), Günther Ofner (Vorstand Flughafen Wien) und Sigrid Stagl (Klimaökonomin WU Wien) zur Diskussion.



