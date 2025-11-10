  • 10.11.2025, 11:28:05
Winterstories, der coolste Wintermarkt Wiens, eröffnet am 13. November!

Punsch-Opening mit dem günstigsten Punsch der Stadt!

80´s & 90´s Disco Flyer
Wien (OTS) - 

Wien bekommt ein neues Winter-Highlight: Die „X-MAS Winterstories“, die coole Version der Wiener Adventmärkte am Schwarzenbergplatz bieten neben Streetfood, Hot Cocktails, Disco-Beats und einer Punsch Happy Hour, auch eine beheizte Zeltlounge.

„NOT the same procedure as every year!“ – ist das Motto der Winterstories Vom 13. November bis 31. Dezember 2025, und dem wird voll und ganz Rechnung getragen:

Disco-Vibes und Superhits der 80er und 90er statt Last Christmas , 10 open-air Streetfood & Punschstände mit Kulinarik von Wien über Mexico bis hin nach Indien, Hot Cocktails und als Highlight die beheizte Zeltlounge im Dschungel/Disco Style.Als einziger Wintermarkt Wien`s bieten die Winterstories auch eine Punsch Happy Hour, die von Montag bis Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr mit Specials lockt!

Das Opening: Punsch um 2 Euro und live acts!

Der Auftakt am 13. November verspricht dabei gleich ein Highlight: Beim „Winterstories Punsch Opening“ genießen Besucher:innen von 15 bis 18 Uhr Punsch-Kreationen zum Spezialpreis von nur zwei Euro !

Hinter dem Konzept stehen die Kreativköpfe Peter und Andrea Jöbstl mit ihrer Agentur freudewien, die nach dem Sommerklassiker „SandintheCity“ nun das winterliche Gegenstück schaffen: einen Ort, der zum Treffpunkt für all jene werden soll, die entspannt mit Freunden Zeit verbringen, oder neue Leute kennen lernen wollen und ganz einfach eine entspannte Atmosphäre mitten in Wien dem Klischee der Adventmärkte vorziehen.

Die „PIAZZZA X-MAS Winterstories“ - täglich von 11 bis 22 Uhr und mitten am Schwarzenbergplatz, 1030 Wien.

Rückfragen & Kontakt

freudewien!
Peter Jöbstl
Telefon: 069911330722
E-Mail: office@sandinthecity.at

