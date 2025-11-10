Familienbund: Väter im Fokus

St. Pölten/Wien (OTS) -

„Mental Health“ und „Mental Load“ sind Schlagwörter, die in der Diskussion um eine gerechte Aufteilung von Familienarbeit längst präsent sind – und diese wird oft von Müttern geführt. Um einmal den Blickwinkel zu wechseln, lud der Österreichische Familienbund am Samstag, 8. November 2025, zur „Gesunden Jause“ ins „Laib & Seele“ in Freistadt ein – mit Fokus auf die Erfahrungen und Perspektiven von Vätern.

Neben veganen Aufstrichen, Gemüse-Waffeln und Bananenbrot-Muffins ging es bald zur Sache: Die Väter berichteten aus ihrem Familienalltag, vom Spagat zwischen Erwerbsarbeit und Familienzeit, und von den Herausforderungen, die damit einhergehen. Viele erzählten, dass die Zeit in der Karenz oder Phasen, in denen sie hauptverantwortlich für die Kinderbetreuung waren, ihnen deutlich gezeigt hat, wie fordernd diese Aufgabe ist – und dass „zu Hause sein“ alles andere als eine Pause bedeutet. Ihnen ist wichtig, möglichst viel Qualitätszeit mit ihren Kindern zu verbringen – was im Alltag nicht immer leicht umzusetzen ist.

Zur Sprache kam auch, dass Vätern oft nicht zugetraut wird, Haushalt und Kinder „im Griff zu haben“, und dass das „ewige Bewundert werden“ auch schon einmal auf die Nerven geht. Klar war die gemeinsame Haltung: Sie wollen nicht „helfen“, sondern ihren gleichwertigen Anteil an Care-Arbeit leisten.

„Uns war mit diesem Nachmittag wichtig, herauszufinden, wie Väter die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern erleben, wie sie die Gesellschaft wahrnehmen, wenn sie aktiv als Väter sichtbar sind, und wo sie ihre Rolle im Familienalltag sehen“, erklärt Familienbund-Präsidentin Abg.z.NR Mag.a Johanna Jachs, die gemeinsam mit den Kindern, deren Vätern und Laib & Seele-Chefin Birgit Tautscher in der Küche Hand anlegte.

„Es ist noch viel zu tun, damit Väter in unserer Gesellschaft nicht nur als Ernährer gesehen werden. Es hat sich schon einiges bewegt – und wir bleiben dran“, hält die Familienbund-Präsidentin fest.