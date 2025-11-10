PTx Marken Precision Planting und PTx Trimble präsentieren auf der Agritechnica 2025 Lösungen für jede Jahreszeit

Salzkotten (OTS) -

Da sich immer mehr Landwirte dafür entscheiden, ihre bestehenden Geräte mit Präzisions-Upgrades nachzurüsten, werden die Besucher des PTx-Standes auf der diesjährigen Agritechnica Retrofit- und Anpassungsoptionen für maximale Effizienz und Rentabilität entdecken. PTx™-Marken Precision Planting® und PTx Trimble™ präsentieren innovative Lösungen für alle Jahreszeiten - von der Planung bis zur Ernte und allem, was dazwischen liegt.

„Die Agritechnica ist eine ideale Bühne für Landwirte aus ganz Europa, die erfahren wollen, wie unsere Technologien die Fähigkeiten bestehender Geräte erweitern können“, sagt Brian Sorbe, President, PTx. „Unser Ziel ist es, Landwirten dabei zu helfen, ihre schwierigsten Herausforderungen zu meistern, ohne groß in neue Ausrüstung investieren zu müssen.“

Entdecken Sie die neuesten Updates von und Veranstaltungen mit PTx auf der Agritechnica hier.

Am Stand C14, Halle 20, wird das gesamte PTx-Produktportfolio zu sehen sein, einschließlich neuer Produkte und bekannter Upgrades wie: