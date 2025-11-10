  • 10.11.2025, 11:16:33
PTx Marken Precision Planting und PTx Trimble präsentieren auf der Agritechnica 2025 Lösungen für jede Jahreszeit

Salzkotten (OTS) - 

Da sich immer mehr Landwirte dafür entscheiden, ihre bestehenden Geräte mit Präzisions-Upgrades nachzurüsten, werden die Besucher des PTx-Standes auf der diesjährigen Agritechnica Retrofit- und Anpassungsoptionen für maximale Effizienz und Rentabilität entdecken. PTx™-Marken Precision Planting® und PTx Trimble™ präsentieren innovative Lösungen für alle Jahreszeiten - von der Planung bis zur Ernte und allem, was dazwischen liegt.

„Die Agritechnica ist eine ideale Bühne für Landwirte aus ganz Europa, die erfahren wollen, wie unsere Technologien die Fähigkeiten bestehender Geräte erweitern können“, sagt Brian Sorbe, President, PTx. „Unser Ziel ist es, Landwirten dabei zu helfen, ihre schwierigsten Herausforderungen zu meistern, ohne groß in neue Ausrüstung investieren zu müssen.“

Entdecken Sie die neuesten Updates von und Veranstaltungen mit PTx auf der Agritechnica hier.

Am Stand C14, Halle 20, wird das gesamte PTx-Produktportfolio zu sehen sein, einschließlich neuer Produkte und bekannter Upgrades wie:

  • vConnect | Drive: Upgrade zu vDrive-Elektroantrieb und vSet-Säherzen für branchenführende Vereinzelungsgenauigkeit, Mengenregelung und individuelle Reihensteuerung – alles über ein ISOBUS-Display.
  • MiraSense: Saatrohrsensor, der eine leistungsstarke LED-Lichtquelle verwendet.
  • RowPilot: Präzise Kontrolle von Unkraut zwischen den Reihen mithilfe von KI-gestützten Kameras und Leitsystemen. Verfügbar ab 2026.
  • TrueTracker: Aktives Gerätelenksystem der nächsten Generation. Verfügbar Mitte 2026.
  • WM-FieldDrain: Automatisierte Höhenregelung für komplexe Entwässerungsprojekte über die Feldanwendung Precision-IQ™. Verfügbar Anfang 2026.
  • Panorama: Begleit-App für 20|20 Displays mit zahlreichen neuen Funktionen.
  • NAV-860: Kostengünstiger Empfänger mit maximaler Betriebszeit, hoher Genauigkeit, wiederholbarer Positionierung und Führung für über 10.000 Fahrzeugplattformen. Komplettsystem erhältlich im Bundle in 2026.
  • SymphonyVision Vision-Based Spraying: Kameragesteuerte Punktsprühtechnologie, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert. Unterstützt Green-on-Brown, Green-on-Green sowie Baumwolle. Die Ergänzung um weitere Kulturpflanzen ist Anfang 2026 geplant.
  • FarmENGAGE: U mfassende Betriebsmanagement-Plattform, die Flotten und Feldarbeit markenübergreifend vereinheitlicht. Viele neue Funktionen wurden kürzlich veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt

ptx@hbi.de,
+49 89 99388725

