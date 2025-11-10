- 10.11.2025, 11:14:33
FPÖ – EILT – AVISO: Heute Pressekonferenz mit Generalsekretär Michael Schnedlitz
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Montag, 10. November 2025, 13:00 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz
Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))
Thema: „Es reicht: ÖVP-Bonzen in WKO müssen zur Vernunft kommen oder abtreten!“
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
