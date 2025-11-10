Aviso: Dienstag, 11.11. 09:00 Uhr, Parlament: “Kein Platz für Antisemitismus im Parlament - Rosenkranz muss zurücktreten!”

Wien (OTS) -

Nationalratspräsident Rosenkranz lädt in seiner Funktion zu einem Symposium ein, das nach dem bekennenden Antisemiten und Nationalsozialisten Dinghofer benannt ist. “Während Antisemitismus in Österreich wieder zunimmt, feiert die FPÖ Antisemiten im Hohen Haus unserer Republik, das ist ein demokratiepolitischer Skandal! Wer so etwas ermöglicht, hat in dieser Funktion absolut nichts verloren und muss sofort zurücktreten” , so Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.

Es wird daher zu einer Kundgebung vor dem Parlament aufgerufen und der sofortige Rücktritt von Walter Rosenkranz gefordert.

Kundgebung

Datum: 11.11.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Parlament

Dr. Karl Renner-Ring 3

1017 Wien