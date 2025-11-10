  • 10.11.2025, 11:10:35
  • /
  • OTS0073

Aviso: Dienstag, 11.11. 09:00 Uhr, Parlament: “Kein Platz für Antisemitismus im Parlament - Rosenkranz muss zurücktreten!”

Die Sozialistische Jugend Österreich, der VSStÖ und weitere rote Jugendorganisationen rufen zu einer Kundgebung vor dem Parlament auf!

Wien (OTS) - 

Nationalratspräsident Rosenkranz lädt in seiner Funktion zu einem Symposium ein, das nach dem bekennenden Antisemiten und Nationalsozialisten Dinghofer benannt ist. “Während Antisemitismus in Österreich wieder zunimmt, feiert die FPÖ Antisemiten im Hohen Haus unserer Republik, das ist ein demokratiepolitischer Skandal! Wer so etwas ermöglicht, hat in dieser Funktion absolut nichts verloren und muss sofort zurücktreten”, so Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.

Es wird daher zu einer Kundgebung vor dem Parlament aufgerufen und der sofortige Rücktritt von Walter Rosenkranz gefordert.

Kundgebung

Datum: 11.11.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Parlament
Dr. Karl Renner-Ring 3
1017 Wien

Rückfragen & Kontakt

Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: jonathan.kaspar@sjoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SJO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright