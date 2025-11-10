- 10.11.2025, 11:10:35
Aviso: Dienstag, 11.11. 09:00 Uhr, Parlament: “Kein Platz für Antisemitismus im Parlament - Rosenkranz muss zurücktreten!”
Die Sozialistische Jugend Österreich, der VSStÖ und weitere rote Jugendorganisationen rufen zu einer Kundgebung vor dem Parlament auf!
„“Während Antisemitismus in Österreich wieder zunimmt, feiert die FPÖ Antisemiten im Hohen Haus unserer Republik, das ist ein demokratiepolitischer Skandal! Wer so etwas ermöglicht, hat in dieser Funktion absolut nichts verloren und muss sofort zurücktreten”“
Nationalratspräsident Rosenkranz lädt in seiner Funktion zu einem Symposium ein, das nach dem bekennenden Antisemiten und Nationalsozialisten Dinghofer benannt ist.
“Während Antisemitismus in Österreich wieder zunimmt, feiert die FPÖ Antisemiten im Hohen Haus unserer Republik, das ist ein demokratiepolitischer Skandal! Wer so etwas ermöglicht, hat in dieser Funktion absolut nichts verloren und muss sofort zurücktreten”, so Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.
Es wird daher zu einer Kundgebung vor dem Parlament aufgerufen und der sofortige Rücktritt von Walter Rosenkranz gefordert.
Kundgebung
Datum: 11.11.2025, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Parlament
Dr. Karl Renner-Ring 3
1017 Wien
Rückfragen & Kontakt
Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: jonathan.kaspar@sjoe.at
