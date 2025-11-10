Lotto: Dreifachjackpot am Mittwoch, es geht um 3,5 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Am Sonntagabend gab es erneut keinen abgegebenen Lottoschein, auf dem die „sechs Richtigen“ 3, 11, 22, 26, 33, 42 angekreuzt waren, damit wartet nun am Mittwoch ein Dreifachjackpot auf die Spielteilnehmer:innen. Im Topf für den bzw. die Sechser liegen dann 3,5 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es hingegen gleich acht unterschiedliche Gewinner:innen. Drei Gewinne davon wurden via win2day erzielt, jeweils zwei gehen nach Wien und nach Niederösterreich und ein Fünfer mit Zusatzzahl wurde im Burgenland abgegeben. Alle acht wurden mit einem Lotto Normalschein getippt, gleich viermal fehlte die 22 auf den Lotto Sechser, zweimal die Zahl 26 und je einmal die Drei und die 42. Jeder der 8 Fünfer mit Zusatzzahl erhält 15.900 Euro Gewinn.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Gewinnsumme des Sechserrangs wurde hier, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Somit erhalten alle 71 Gewinner:innen jeweils 4.700 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es dann wieder um 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker hingegen gab es gleich drei Gewinner:innen mit der richtigen Joker-Kombination, die auch alle das „Ja“ zum Joker angekreuzt hatten. Zwei der Gewinne gehen nach Niederösterreich, einer nach Oberösterreich. Alle drei Gewinner:innen dürfen sich über jeweils mehr als 80.000 Euro freuen.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

