AVISO: Sitzung des niederösterreichischen Arbeitnehmer:innenparlaments am 14. November 2025
Voranschlag der AK Niederösterreich für 2026 auf der Tagesordnung
Das niederösterreichische Arbeitnehmer:innenparlament, die Vollversammlung der AK Niederösterreich, tritt am 14. November zu seiner Herbstsitzung zusammen. Neben den Anträgen und Resolutionen der Fraktionen steht außerdem der Voranschlag der AK Niederösterreich für 2026 auf der Tagesordnung.
Programm:
Bericht von AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser
Bericht und Voranschlag 2026 von AK Niederösterreich-Direktorin Bettina Heise
Anträge und Resolutionen
Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.
Wir ersuchen um Anmeldung bei:
matthias.appinger@aknoe.at
Sitzung des niederösterreichischen Arbeitnehmer:innenparlaments
Datum: 14.11.2025, 09:00 Uhr
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: Arbeitnehmer:innen-Zentrum
AK-Platz 1
3100 St. Pölten
Österreich
Rückfragen & Kontakt
AK Niederösterreich Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Matthias Appinger
Telefon: 05-7171-21929
E-Mail: matthias.appinger@aknoe.at
