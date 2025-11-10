AVISO: Sitzung des niederösterreichischen Arbeitnehmer:innenparlaments am 14. November 2025

St. Pölten (OTS) -

Das niederösterreichische Arbeitnehmer:innenparlament, die Vollversammlung der AK Niederösterreich, tritt am 14. November zu seiner Herbstsitzung zusammen. Neben den Anträgen und Resolutionen der Fraktionen steht außerdem der Voranschlag der AK Niederösterreich für 2026 auf der Tagesordnung.

Programm:

Bericht von AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser

Bericht und Voranschlag 2026 von AK Niederösterreich-Direktorin Bettina Heise

Anträge und Resolutionen

