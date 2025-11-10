  • 10.11.2025, 11:05:32
  • /
  • OTS0070

AVISO: Sitzung des niederösterreichischen Arbeitnehmer:innenparlaments am 14. November 2025

Voranschlag der AK Niederösterreich für 2026 auf der Tagesordnung

St. Pölten (OTS) - 

Das niederösterreichische Arbeitnehmer:innenparlament, die Vollversammlung der AK Niederösterreich, tritt am 14. November zu seiner Herbstsitzung zusammen. Neben den Anträgen und Resolutionen der Fraktionen steht außerdem der Voranschlag der AK Niederösterreich für 2026 auf der Tagesordnung.

Programm:

  • Bericht von AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser

  • Bericht und Voranschlag 2026 von AK Niederösterreich-Direktorin Bettina Heise

  • Anträge und Resolutionen

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.

Wir ersuchen um Anmeldung bei:
matthias.appinger@aknoe.at

Sitzung des niederösterreichischen Arbeitnehmer:innenparlaments

Datum: 14.11.2025, 09:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Arbeitnehmer:innen-Zentrum
AK-Platz 1
3100 St. Pölten
Österreich

Rückfragen & Kontakt

AK Niederösterreich Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Matthias Appinger
Telefon: 05-7171-21929
E-Mail: matthias.appinger@aknoe.at

