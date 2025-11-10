  • 10.11.2025, 11:05:03
Unsere kleinsten Verbündeten - Mikroorganismen und ihre Nutzung

CDG Zukunftstalk am 18.11.2025

Wien (OTS) - 

Sie produzieren Medikamente und Nahrungsmittel, schleusen Wirkstoffe und genetisches Material in unsere Zellen, liefern die Bausteine für Chemikalien und Kunststoffe und sind immer für uns da: Mikroorganismen.
Welche Rolle spielen diese oft unterschätzten Helfer in Medizin, Ernährung und Industrie? Was brauchen sie, um ihre Arbeit gut erledigen zu können? Und welche Chancen liegen in der Zukunft?

Es diskutieren:

Brigitte Gasser
Leiterin des 2024 ausgelaufenen CD-Labors für Wachstumsentkoppelte Proteinproduktion in Hefe

Daniel Koch
Head of Strain Development, Jungbunzlauer Austria AG, Unternehmenspartner im CD-Labor für Nachhaltige Bioproduktion mit Pilzen durch gezielte Stammentwicklung

Astrid Dürauer
Leiterin des CD-Labors für Wissensbasierte Produktion von Gentherapievektoren

Reingard Grabherr
Leiterin des 2015 ausgelaufenen CD-Labors für Gentechnisch veränderte Milchsäurebakterien

Moderation
Martin Kugler, Wissenschaftsjournalist

Begrüßung und Fazit
Martin Gerzabek, Präsident der Christian Doppler Forschungsgesellschaft

Anmeldung erforderlich:

CDG Zukunftstalk: Unsere kleinsten Verbündeten - Mikroorganismen und ihre Nutzung

Datum: 18.11.2025, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: APA-Pressezentrum
Laimgrubengasse 8-10
1060 Wien
Österreich

URL: https://www.cdg.ac.at/events/termin/article/unsere-kleinsten-verbuendeten-mikroorganismen-und-ihre-nutzung-759

Rückfragen & Kontakt

Christian Doppler Forschungsgesellschaft
Mag. Christiana Griesbeck
Telefon: +43 1 5042205-24
E-Mail: Christiana.Griesbeck@cdg.ac.at
Website: https://www.cdg.ac.at

