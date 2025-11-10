Marchetti: „Vergleich der Abschiebebilanz fällt eindeutig zugunsten von Innenminister Karner aus“

Wien (OTS) -

„Ein Vergleich der Abschiebebilanz fällt eindeutig zugunsten von Innenminister Karner aus. Das sei auch den üblichen politischen Marktschreiern der FPÖ in ihr Stammbuch geschrieben. Während Kickl seine Zeit als Innenminister hauptsächlich mit Polizeipferden, dem Umdekorieren des Innenministeriums und dem Anbringen sinnloser Taferl verbracht hat, stellt Innenminister Karner eine konsequente Asylpolitik in den Mittelpunkt seiner politischen Arbeit. Die FPÖ tut gerne so, als wäre ihr unrühmliches eineinhalbjähriges Intermezzo im Innenministerium nie passiert. Das ändert allerdings nichts an dem Umstand, dass die FPÖ in der Sekunde, in der sie für die Asylagenden zuständig war, diese ganz ans Ende ihrer Prioritätenliste gesetzt hat“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Als blaue Bilanz im Innenministerium bleiben lediglich eine Reihe an skurrilen Vorfällen und ein zerschlagener Nachrichtendienst in Erinnerung. Wörter wie ‚Asyl‘ oder ‚Abschiebung‘ würden keinem politischen Beobachter auch nur am Rande ins Gedächtnis kommen, wenn man das blaue Intermezzo im Innenministerium rückblickend betrachtet. Das sollte auch niemanden ernsthaft überraschen: Denn die Stärke der FPÖ lag noch nie in ernsthafter politischer Arbeit für die Menschen, sondern immer im Vergiften des politischen Diskurses und dem Anpatzen all jener, die wirklich bereit sind, Verantwortung für Österreich zu übernehmen. Glücklicherweise hat Österreich mit Gerhard Karner einen Innenminister, der tatsächlich an der Problemlösung arbeitet und die Probleme nicht in FPÖ-Manier zum eigenen parteipolitischen Vorteil lediglich bewirtschaftet“, so Marchetti abschließend.