Karl Mahrer legt Mandat im Wiener Landtag zurück

Wien (OTS) -

Karl Mahrer wird mit 10. November 2025 sein Mandat als Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat zurücklegen. Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt: Am 9. November jährt sich sein Eintritt in die Politik zum achten Mal – ein persönliches Jubiläum, das für Mahrer Anlass ist, nach acht intensiven Jahren einen neuen Schwerpunkt im Leben zu setzen. „Diese acht Jahre waren prägend und vielseitig. Ich durfte dank des Vertrauens vieler Menschen Verantwortung übernehmen – als Sicherheitssprecher im Nationalrat, als Obmann des Innenausschusses, später als Wiener Stadtrat und Landesparteiobmann der Volkspartei. Ich habe in dieser Zeit viel gelernt, gestalten können und viele Begegnungen erlebt, die mich nachhaltig geprägt haben.“

Der Schritt erfolgt in einer Phase der Neuorientierung, die Mahrer mit ruhiger Entschlossenheit beschreibt: „Die Politik verlangt vollen Einsatz, und sie gibt viel zurück – manchmal mehr, als man in dem Moment begreift. Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, nach acht Jahren bewusst einen neuen Abschnitt zu beginnen, der bereits Form annimmt und meine volle Aufmerksamkeit verdient.“

„Politik ist nie ein Ziel, sondern immer ein Weg – ein Weg, der Demut lehrt und Blickwinkel verändert. Ich durfte auf diesem Weg acht Jahre lang der Republik Österreich, der Stadt Wien und den Menschen dienen, und dafür bin ich dankbar. Die Volkspartei war und ist meine politische Heimat, und dieser Kraft der politischen Mitte bin und bleibe ich immer verbunden. Jetzt beginnt für mich ein neuer Weg, der andere Horizonte öffnet, aber derselben Haltung folgt: Verantwortung zu übernehmen, wo man kann.“

Mahrers Entscheidung steht damit bewusst im Zeichen seines Jubiläums – als persönlicher Schlusspunkt und Neubeginn zugleich. „Ich gehe mit Dankbarkeit und beginne meinen nächsten Lebensabschnitt mit Freude und der Erwartung vieler neuer, spannender Momente. Denn wer eine Zeit ganz bewusst abschließt, schafft Raum für Neues – und das ist mein Ziel.“

Landesparteiobmann Markus Figl und Klubobmann Harald Zierfuß wünschen Karl Mahrer alles Gute für die Zukunft und danken ihm sehr herzlich für seinen Einsatz für Wien und die Volkspartei. „Karl Mahrer hat mit großem Engagement die Wiener Volkspartei geführt – dafür gebührt ihm unser aufrichtiger Dank. Er hat in herausfordernden Zeiten Verantwortung übernommen. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und danken ihm herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz.“