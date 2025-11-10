  • 10.11.2025, 10:26:33
  • /
  • OTS0058

Architektur mit Vision - Die Gewinner der Real Estate & Architecture Awards 2025

Die Gewinner der Real Estate & Architecture Awards 2025. Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. Foto: AD Ventures GmbH // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/177581
München (OTS) - 

Sie stehen für Innovation, Stil und Verantwortung in der Welt der Architektur und Immobilien. Die Gewinner der Real Estate & Architecture Awards 2025 wurden bekannt gegeben. Der Wettbewerb zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen Europas und würdigt herausragende Leistungen in Architektur, Immobilienentwicklung, Design und Nachhaltigkeit.

Die Auszeichnung ist ein Symbol für Qualität, kreative Stärke und ein neues Verständnis von Architektur. Sie ehrt Persönlichkeiten und Büros, die mit klarer Haltung, zeitlosem Design und nachhaltigen Konzepten zeigen, wie die Zukunft des Bauens gestaltet wird.

Zu den diesjährigen Preisträgern zählen herausragende Büros und Unternehmen, die durch visionäre Architektur, nachhaltige Konzepte und zeitlose Gestaltung überzeugen: Steurer Interior Design, LEE+MIR Architekten, WSM Architekten, Ruinelli Associati AG, ROOMHERO, Baumschlager Hutter Partners, ARC1 GmbH, Plan2 Architekturbüro, Bergvillen, Domizil Architektur, Architektur terminal, Georg Döring Architekten, BLA Ballhorn Lempke Architekten, City 1 Group, Rollmann Architekten, CCM Architekten, Guy Genette, Kastner Pichler Schorn Architekten sowie Katharina Kamm Raumkultur. Sie alle stehen exemplarisch für kreative Exzellenz, Innovationskraft und architektonische Verantwortung in Europa.

Entdecken Sie die Gewinner des Jahres 2025 und lassen Sie sich von visionären Projekten inspirieren.

Mit der Veröffentlichung der Gewinner richtet sich der Blick bereits auf das kommende Jahr. Die Einreichungsphase für die Real Estate & Architecture Awards 2026 hat begonnen. Architekten, Designer und Entwickler sind eingeladen, ihre Arbeiten einzureichen und Teil einer Bewegung zu werden, die Exzellenz feiert und Fortschritt sichtbar macht.

Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Jahr auch Design Enthusiasts, einer der am schnellsten wachsenden europäischen Plattformen für Luxusimmobilien und Luxushotellerie. Sie vereint Design und Architekturbegeisterte aus ganz Europa und inspiriert mit einer kuratierten Auswahl außergewöhnlicher Projekte und Orte. Die Plattform für Luxusimmobilien DesignEnthusiasts.com bietet Nutzern die Möglichkeit, exklusive Immobilien zu entdecken und direkt mit Anbietern in Kontakt zu treten. Sie ist ein Ort, an dem Visionen Wirklichkeit werden.

Tauchen Sie ein in die Welt von DesignEnthusiasts.com - wo Architektur und Luxus aufeinandertreffen.

Rückfragen & Kontakt

Real Estate & Architecture Awards, eine Marke der AD Ventures GmbH
Gewerbestraße 13, 82064 Straßlach-Dingharting
Telefon: +49 89 904 220 210
E-Mail: info@realestatearchitectureawards.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright