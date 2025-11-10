- 10.11.2025, 10:25:34
- /
- OTS0057
Bauherr:innenpreis 2025 – Ausgezeichnete Lebensräume
Terminvorschau zur nächsten Ausstellung von „Architektur im Ringturm“ – 2. Dezember 2025 bis 6. März 2026
Aus österreichweit 112 eingereichten Projekten wurden 24 Nominierungen durch regionale Jurys ausgesprochen. Daraus vergibt die Hauptjury sieben Preise, die kontrastreich den aktuellen Stand des qualitätsvollen heimischen Baugeschehens abbilden. Die Schau zeigt alle 24 Nominierten, unter besonderer Hervorhebung der Preisträger:innen, die jeweils exemplarisch für ein bestimmtes baukulturelles Engagement stehen. Die sieben Preisträger:innen 2025 werden im Rahmen der Preisverleihung am 28. November erstmals der Öffentlichkeit bekannt gegeben.
Kurator:
Adolph Stiller
Presseführung:
Montag, 1. Dezember, 10:00 Uhr
Am Podium:
Adolph Stiller (Kurator), Veronika Müller (Präsidiumsmitglied der Zentralvereinigung der Architekt:innen Österreichs), Maria Auböck (Präsidentin des ZV-Landesverbandes für Wien, NÖ und Bgld.) und Stefan Lasinger (Architekt)
Ausstellungsort:
Ausstellungszentrum im Ringturm
Schottenring 30, 1010 Wien
Ausstellungsdauer:
2. Dezember 2025 bis 6. März 2026
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr, freier Eintritt
(an Feiertagen sowie am 24. Dezember und 31. Dezember geschlossen)
Presseinformation folgt!
Rückfragen & Kontakt
Wiener Städtische Versicherungsverein
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Schottenring 30, 1010 Wien
Romy Schrammel
Telefon: +43 (0)50 390 – 21224
E-Mail: r.schrammel@wst-versicherungsverein.at
Website: https://www.wst-versicherungsverein.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VIG