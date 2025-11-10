Bauherr:innenpreis 2025 – Ausgezeichnete Lebensräume

Wien (OTS) -

Aus österreichweit 112 eingereichten Projekten wurden 24 Nominierungen durch regionale Jurys ausgesprochen. Daraus vergibt die Hauptjury sieben Preise, die kontrastreich den aktuellen Stand des qualitätsvollen heimischen Baugeschehens abbilden. Die Schau zeigt alle 24 Nominierten, unter besonderer Hervorhebung der Preisträger:innen, die jeweils exemplarisch für ein bestimmtes baukulturelles Engagement stehen. Die sieben Preisträger:innen 2025 werden im Rahmen der Preisverleihung am 28. November erstmals der Öffentlichkeit bekannt gegeben.

Kurator:

Adolph Stiller

Presseführung:

Montag, 1. Dezember, 10:00 Uhr

Am Podium:

Adolph Stiller (Kurator), Veronika Müller (Präsidiumsmitglied der Zentralvereinigung der Architekt:innen Österreichs), Maria Auböck (Präsidentin des ZV-Landesverbandes für Wien, NÖ und Bgld.) und Stefan Lasinger (Architekt)

Ausstellungsort:

Ausstellungszentrum im Ringturm

Schottenring 30, 1010 Wien

Ausstellungsdauer:

2. Dezember 2025 bis 6. März 2026

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr, freier Eintritt

(an Feiertagen sowie am 24. Dezember und 31. Dezember geschlossen)

Presseinformation folgt!