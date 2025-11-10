KORREKTUR zu OTS0044: Mittwoch 12.11. 09:00 Uhr Bundeskanzleramt: “Regierung muss handeln – Bildung darf keine Dauerbaustelle bleiben!”

Wien (OTS) -

Aufgrund des Dinghofer Symposiums und einer damit verbundenen Kundgebung vor dem Parlament am morgigen Dienstag um 09:00, wird die Abschluss Aktion der Kampagne “Baustelle Bildung” auf 12.11. 09:00 verschoben.

Zum Abschluss der Kampagne „Baustelle Bildung“ fordert die Sozialistische Jugend von der Bundesregierung konkrete Schritte, um das Bildungssystem zu verbessern!

Medienaktion

Datum: 12.11.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

1010 Wien

Österreich