KORREKTUR zu OTS0044: Mittwoch 12.11. 09:00 Uhr Bundeskanzleramt: “Regierung muss handeln – Bildung darf keine Dauerbaustelle bleiben!”
Medienaktion der Sozialistischen Jugend Österreich zum Abschluss der Kampagne “Baustelle Bildung” wird von Dienstag auf Mittwoch verschoben.
Aufgrund des Dinghofer Symposiums und einer damit verbundenen Kundgebung vor dem Parlament am morgigen Dienstag um 09:00, wird die Abschluss Aktion der Kampagne “Baustelle Bildung” auf 12.11. 09:00 verschoben.
Zum Abschluss der Kampagne „Baustelle Bildung“ fordert die Sozialistische Jugend von der Bundesregierung konkrete Schritte, um das Bildungssystem zu verbessern!
Medienaktion
Datum: 12.11.2025, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: jonathan.kaspar@sjoe.at
