KORREKTUR zu OTS0044: Mittwoch 12.11. 09:00 Uhr Bundeskanzleramt: “Regierung muss handeln – Bildung darf keine Dauerbaustelle bleiben!”

Medienaktion der Sozialistischen Jugend Österreich zum Abschluss der Kampagne “Baustelle Bildung” wird von Dienstag auf Mittwoch verschoben.

Wien (OTS) - 

Aufgrund des Dinghofer Symposiums und einer damit verbundenen Kundgebung vor dem Parlament am morgigen Dienstag um 09:00, wird die Abschluss Aktion der Kampagne “Baustelle Bildung” auf 12.11. 09:00 verschoben.

Zum Abschluss der Kampagne „Baustelle Bildung“ fordert die Sozialistische Jugend von der Bundesregierung konkrete Schritte, um das Bildungssystem zu verbessern!

Medienaktion

Datum: 12.11.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: jonathan.kaspar@sjoe.at

