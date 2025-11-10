Neuer Pflegepool für die Pflege- und Betreuungszentren des Weinviertels

St. Pölten (OTS) -

Die Vorbereitungen für den neuen Pflegepool für die NÖ Pflege- und Betreuungszentren des Weinviertels unter der Leitung von Sandra Gröger haben begonnen. Beim Projekt „LGA-Pflegepool Weinviertel“ unterstützen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des sogenannten Pflegepools die PBZ-Standorte bei kurzfristigen Ausfällen. Nach den positiven Erfahrungen des Pilotprojekts in der Thermenregion wird der Pflegepool nun in der Gesundheitsregion Weinviertel gestartet. „Für die Teams an den Standorten bedeutet der Pflegepool einen höheren Grad an Dienstplanstabilität sowie eine Entlastung und somit insgesamt eine Attraktivierung des Berufsbildes. Gleichzeitig ergibt sich ein neues berufliches Angebot für Pflegekräfte – nämlich Teil des Pflegepools Weinviertel zu werden. Die Ausrollung des Pflegepools erfolgt stufenweise ab Januar 2026“, freut sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die Mitarbeitende-Aquise für den „LGA-Pflegepool Weinviertel“ ist aktuell im Gange. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in der ersten Phase in den Pflege- und Betreuungszentren Korneuburg, Stockerau und Wolkersdorf eingesetzt. „Mir ist wichtig, dass wir durch den Pflegepool nicht nur Personalengpässe abdecken, sondern auch die Pflegequalität in den PBZ nachhaltig sichern können“, erklärt Sandra Gröger, BA, die Leitung des Pflegepools. Sie begann ihre Pflegekarriere an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach mit der Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin; weitere Stationen führten sie ins Kur- und Rehabilitationszentrum Bad Pirawarth in verschiedenen Funktionen, zur selbstständigen Tätigkeit als Community Nurse in Neudorf im Weinviertel sowie zuletzt ins Pflege- und Betreuungszentrum Laa an der Thaya als Pflege- und Betreuungsmanagerin. Diverse Weiterbildungen wie zum Beispiel Psychosomatik für Gesundheitsdienste, Case & Care Management, basales und mittleres Pflegemanagement sowie ein Bachelor-Studium erweiterten ihr Wissen.

Die Geschäftsführerin der Gesundheit Weinviertel GmbH, Mag. Katja Steininger, sowie die stellvertretende Geschäftsführerin Doris Slama freuen sich auf die gute und gewinnbringende Zusammenarbeit: „Mit Sandra Gröger konnten wir eine in der Pflege und Mitarbeiterführung erfahrene Kollegin für die Leitung des Pools gewinnen. Das Ziel dieses Projektes ist es, die Pflegekräfte an den Standorten zu entlasten und für eine größere Dienstplanstabilität zu sorgen.“

Der nächste Infoabend zu Ausbildungen in Gesundheitsberufen, wie zum Beispiel Pflegefachassistenz und Pflegeassistenz, findet am 13. November um 18:30 Uhr an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach (2130 Mistelbach, Liechtensteinstraße 65) statt. Weitere Informationen und Bewerbungsmöglichkeiten zu den offenen Stellen unter https://karriere.noe-lga.at/

Weitere Informationen bei Barbara Schindler-Pfabigan, NÖ LGA - Gesundheitsregion Weinviertel GmbH, Telefon +43 676 858 70 38420, E-Mail barbara.schindler-pfabigan@noe-lga.at