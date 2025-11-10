AVISO: Eröffnung der Polizeiinspektion Lieboch sowie feierliche Ausmusterung

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Gerald Ortner eröffnen am 11. November 2025 die Polizeiinspektion Lieboch in der Steiermark. Am selben Tag findet die Ausmusterung von rund 120 neuen Polizistinnen und Polizisten der Landespolizeidirektion Steiermark im Beisein weiterer Ehrengäste statt.

Eröffnung Polizeiinspektion Lieboch

Wann: 11. November 2025, 11:30 Uhr

Ort: Polizeiinspektion Lieboch, Hofgasse 3, 8501 Lieboch

Ausmusterung

Wann: 11. November 2025, 13:30 Uhr

Ort: Steinhalle Lannach, Hauptstraße 6, 8502 Lannach

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesen Terminen herzlich eingeladen.

Eröffnung der Polizeiinspektion Lieboch sowie feierliche Ausmusterung

Datum: 11.11.2025, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Polizeiinspektion Lieboch

Hofgasse 3

8501 Lieboch

Österreich