AVISO: Eröffnung der Polizeiinspektion Lieboch sowie feierliche Ausmusterung

Mit Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeidirektor Gerald Ortner und weiteren Ehrengästen – 11. November 2025

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Gerald Ortner eröffnen am 11. November 2025 die Polizeiinspektion Lieboch in der Steiermark. Am selben Tag findet die Ausmusterung von rund 120 neuen Polizistinnen und Polizisten der Landespolizeidirektion Steiermark im Beisein weiterer Ehrengäste statt.

Eröffnung Polizeiinspektion Lieboch

Wann: 11. November 2025, 11:30 Uhr

Ort: Polizeiinspektion Lieboch, Hofgasse 3, 8501 Lieboch

Ausmusterung

Wann: 11. November 2025, 13:30 Uhr

Ort: Steinhalle Lannach, Hauptstraße 6, 8502 Lannach

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesen Terminen herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at

