- 10.11.2025, 10:07:33
- /
- OTS0051
AVISO: Eröffnung der Polizeiinspektion Lieboch sowie feierliche Ausmusterung
Mit Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeidirektor Gerald Ortner und weiteren Ehrengästen – 11. November 2025
Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Gerald Ortner eröffnen am 11. November 2025 die Polizeiinspektion Lieboch in der Steiermark. Am selben Tag findet die Ausmusterung von rund 120 neuen Polizistinnen und Polizisten der Landespolizeidirektion Steiermark im Beisein weiterer Ehrengäste statt.
Eröffnung Polizeiinspektion Lieboch
Wann: 11. November 2025, 11:30 Uhr
Ort: Polizeiinspektion Lieboch, Hofgasse 3, 8501 Lieboch
Ausmusterung
Wann: 11. November 2025, 13:30 Uhr
Ort: Steinhalle Lannach, Hauptstraße 6, 8502 Lannach
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesen Terminen herzlich eingeladen.
Eröffnung der Polizeiinspektion Lieboch sowie feierliche Ausmusterung
Datum: 11.11.2025, 11:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Polizeiinspektion Lieboch
Hofgasse 3
8501 Lieboch
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN