Aviso PK: Ludwig/Ruck: „vienna green economy“ – Präsentation des neuen Reports

Wien (OTS) -

Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien präsentieren unter dem Titel „vienna green economy“ den vierten Report zu mehr Klimaschutz. Aufgezeigt wird, was die öffentliche Hand und Wiener Unternehmen mit Infrastruktur- und Technologieprojekten volkswirtschaftlich bewegen und gleichzeitig an Treibhausgasen am Weg zur Klimaneutralität einsparen können.

Der Schwerpunkt heuer liegt auf der Kreislaufwirtschaft

Der Report wird morgen, Dienstag, im Rahmen einer Pressekonferenz von Bürgermeister Michael Ludwig und WK Wien-Präsident Walter Ruck vorgestellt.

Ihre Gesprächspartner:

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien

Katrin Müller, Leiterin Nachhaltigkeit bei Refurbed

Verena Judmayer, Co-Gründerin und Co-CEO, MATR

Wann: Dienstag, 11.11. um 11:30 Uhr

Wo: Rathaus, Festsaal, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf http://www.wien.gv.at/ übertragen.

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.