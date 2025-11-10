  • 10.11.2025, 10:00:12
  • /
  • OTS0044

Aviso PK: Ludwig/Ruck: „vienna green economy“ – Präsentation des neuen Reports

Gemeinsame Pressekonferenz von Bürgermeister Michael Ludwig und WK Wien-Präsident Walter Ruck am Dienstag um 11:30 Uhr im Rathaus

Wien (OTS) - 

Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien präsentieren unter dem Titel „vienna green economy“ den vierten Report zu mehr Klimaschutz. Aufgezeigt wird, was die öffentliche Hand und Wiener Unternehmen mit Infrastruktur- und Technologieprojekten volkswirtschaftlich bewegen und gleichzeitig an Treibhausgasen am Weg zur Klimaneutralität einsparen können.

Der Schwerpunkt heuer liegt auf der Kreislaufwirtschaft

Der Report wird morgen, Dienstag, im Rahmen einer Pressekonferenz von Bürgermeister Michael Ludwig und WK Wien-Präsident Walter Ruck vorgestellt.

Ihre Gesprächspartner:

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien

Katrin Müller, Leiterin Nachhaltigkeit bei Refurbed

Verena Judmayer, Co-Gründerin und Co-CEO, MATR

Wann: Dienstag, 11.11. um 11:30 Uhr

Wo: Rathaus, Festsaal, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf http://www.wien.gv.at/ übertragen.

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.

Rückfragen & Kontakt

Stadt Wien
Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters
Bernhard Muttenthaler
Telefon: +43 1 4000 81857
E-Mail: bernhard.muttenthaler@wien.gv.at

Wirtschaftskammer Wien
Michael Vorauer
Mediensprecher Präsident DI Walter Ruck
Telefon: +43 1 51450-1476
Mobil: +43 664 403 01 91
E-Mail: michael.vorauer@wkw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright