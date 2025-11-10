- 10.11.2025, 10:00:12
Aviso PK: Ludwig/Ruck: „vienna green economy“ – Präsentation des neuen Reports
Gemeinsame Pressekonferenz von Bürgermeister Michael Ludwig und WK Wien-Präsident Walter Ruck am Dienstag um 11:30 Uhr im Rathaus
Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien präsentieren unter dem Titel „vienna green economy“ den vierten Report zu mehr Klimaschutz. Aufgezeigt wird, was die öffentliche Hand und Wiener Unternehmen mit Infrastruktur- und Technologieprojekten volkswirtschaftlich bewegen und gleichzeitig an Treibhausgasen am Weg zur Klimaneutralität einsparen können.
Der Schwerpunkt heuer liegt auf der Kreislaufwirtschaft
Der Report wird morgen, Dienstag, im Rahmen einer Pressekonferenz von Bürgermeister Michael Ludwig und WK Wien-Präsident Walter Ruck vorgestellt.
Ihre Gesprächspartner:
Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien
Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien
Katrin Müller, Leiterin Nachhaltigkeit bei Refurbed
Verena Judmayer, Co-Gründerin und Co-CEO, MATR
Wann: Dienstag, 11.11. um 11:30 Uhr
Wo: Rathaus, Festsaal, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien
Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf http://www.wien.gv.at/ übertragen.
Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.
Rückfragen & Kontakt
Stadt Wien
Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters
Bernhard Muttenthaler
Telefon: +43 1 4000 81857
E-Mail: bernhard.muttenthaler@wien.gv.at
Wirtschaftskammer Wien
Michael Vorauer
Mediensprecher Präsident DI Walter Ruck
Telefon: +43 1 51450-1476
Mobil: +43 664 403 01 91
E-Mail: michael.vorauer@wkw.at
