FPÖ – Haider zu Klimakonferenz COP30: „Europas Steuerzahler finanzieren globalen Geldautomat!“

Wien (OTS) -

„Die Klimakonferenz in Belem ist eine einzige Farce. Es geht allein darum, den Europäern möglichst viel Geld abzupressen. Die EU wird zum globalen Geldautomaten und zerstört dabei die eigene Wirtschaft“, kritisiert der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider. Bei der letztjährigen Klimakonferenz wurde bereits eine Zielsumme von 300 Milliarden Euro an jährlichen Klimafinanzhilfen aus den Industriestaaten für Entwicklungsstaaten vereinbart, bei der aktuellen Konferenz sollten diese Verpflichtungen konkretisiert werden. „Wenn man bedenkt, dass sich die USA von der Klimareligion verabschiedet haben und Staaten wie China und Indien paradoxerweise als Entwicklungsländer gelten, kann man sich sehr gut vorstellen, woher dieser irrwitzige Betrag kommen soll“, so Haider.

Wenn EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra dabei von einer „neue Ära in der Klimafinanzierung“ spreche, so sei das eine gefährliche Drohung für die Steuerzahler in Europa. „Es ist ein Wahnsinn, wie unsere sogenannten Führungskräfte in Brüssel weiterhin eisern an diesem Klimaselbstmordfeldzug festhalten, während China und Indien sich hinter verschlossenen Türen vermutlich kaputtlachen“, stellt Haider fest.

Gleichzeitig ruinierten die stetig steigenden CO2-Abgaben die Industrie in Europa nachhaltig. „Das neue CO2-Grenzausgleichssystem wird dabei überhaupt nicht helfen, weil es den immensen Exportnachteil europäischer Unternehmen nicht wettmacht“, erklärt Haider. Wenig verwunderlich gäbe es die zerstörerischen CO2-Abgaben sonst kaum wo auf der Welt. So würden rund 90 Prozent der globalen CO2-Kosten in Europa anfallen. „Niemand sonst ist so verrückt, die eigene Industrie mit sinnlosen Abgaben mutwillig zu vernichten“, kritisiert Haider.

„Die EU verschenkt Unsummen in die ganze Welt und ruiniert gleichzeitig die eigene Wirtschaft. Das Einzige, was in Europa in Zukunft wächst, ist Armut und Arbeitslosigkeit. Und das alles dient nur der Befriedigung des Egos der Klimafanatiker in Brüssel. Es ist höchst an der Zeit, dass die EU dem Beispiel der USA folgt und sich von dieser milliardenteuren Farce verabschiedet“, schließt Haider.