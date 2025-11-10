Biomethan wartet auf politischen Willen

Wien (OTS) -

Im aktuellen Rückblick auf die Regierungsarbeit wird deutlich, dass im Bereich Industrie und Energie manche Vorhaben lediglich „teilweise geliefert“ wurden. Für die Energiewende im Gasbereich bedeutet das: Trotz zahlreicher Ankündigungen gibt es bis heute kein Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) – und damit weiterhin keine langfristige Planungs- und Investitionssicherheit für die Produktion von Biomethan. Zahlreiche Projekte zur Erzeugung und Einspeisung von Biomethan stehen seit Monaten bereit, teils fertig genehmigt und vollständig umsetzungsfähig.

Biomethan kann im Gegensatz zu erneuerbarem Wasserstoff kurzfristig und in relevanten Mengen bereitgestellt werden. Allein es fehlt das EGG, das verbindliche Rahmenbedingungen schaffen würde und so den Ausbau grüner Gase in Österreich ermöglichen kann. Im Regierungsübereinkommen war festgehalten, das Gesetz zeitnah bis zum Sommer 2025 zu beschließen. Eine Umsetzung analog zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz wäre technisch und rechtlich sehr rasch möglich – es braucht einzig und allein den notwendigen politischen Willen.