MORGEN, 11.11. - AK Pressekonferenz: „AK Studie zeigt: Lohnbetrug wurde zum Kavaliersdelikt“

Eine neue Studie von L&R Sozialforschung im Auftrag der Arbeiterkammer Wien zeigt: Seit der Reform des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (LSD-BG) im Jahr 2021 sind die Strafen für Unterentlohnung spürbar gesunken – und damit auch ihre abschreckende Wirkung. Die Folgen: Systematischer Lohnbetrug ist für manche Unternehmen ein profitables Geschäftsmodell geworden – auf Kosten von Beschäftigten und Allgemeinheit.

Renate Anderl, AK Präsidentin

Walter Gagawczuk, Experte der Abteilung Sozialpolitik, AK Wien

Dienstag, 11. November, 10 Uhr

1040, AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse 2,

6. Stock



