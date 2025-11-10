  • 10.11.2025, 09:30:33
MORGEN, 11.11. - AK Pressekonferenz: „AK Studie zeigt: Lohnbetrug wurde zum Kavaliersdelikt“

2021 wurde das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz aufgeweicht. Eine neue Studie im Auftrag der AK Wien weist nach, dass Lohnbetrug dadurch lukrativer geworden ist.

Wien (OTS) - 

Eine neue Studie von L&R Sozialforschung im Auftrag der Arbeiterkammer Wien zeigt: Seit der Reform des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (LSD-BG) im Jahr 2021 sind die Strafen für Unterentlohnung spürbar gesunken – und damit auch ihre abschreckende Wirkung. Die Folgen: Systematischer Lohnbetrug ist für manche Unternehmen ein profitables Geschäftsmodell geworden – auf Kosten von Beschäftigten und Allgemeinheit.

Dazu informieren Sie:

Renate Anderl, AK Präsidentin

Walter Gagawczuk, Experte der Abteilung Sozialpolitik, AK Wien

Dienstag, 11. November, 10 Uhr

1040, AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse 2,
6. Stock

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/lohndumping mitverfolgen.

Anmeldungen und Fragen bitte per E-Mail an nani.kauer@akwien.at.

Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz oder im Livestream begrüßen zu dürfen.

Datum: 11.11.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Medienraum, 6. Stock
Plößlgasse 2
1040 Wien
Österreich

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/lohndumping

Rückfragen & Kontakt

AK Wien - Kommunikation
Alexa Jirez
Telefon: +436646145075
E-Mail: alexa.jirez@akwien.at

Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
https://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

