Reminder: Pressekonferenz – Bundesweite Jugendumfrage zeigt: Die EU braucht mehr Jugendbeteiligung

Vor 30 Jahren ist Österreich der Europäischen Union beigetreten. Doch wie sehen junge Menschen die EU heute? Welche Werte verbinden sie mit Europa – und was braucht es, damit die EU für sie greifbarer wird?

Diesen Fragen widmet sich die aktuelle Beteiligungsrunde des EU-Jugenddialogs. Um Einblicke in die Perspektiven junger Menschen zu gewinnen, führte die Bundesjugendvertretung (BJV) eine Online-Umfrage mit mehr als 2.200 Jugendlichen durch. Als nationale Koordinierungsstelle des EU-Jugenddialogs organisierte die BJV außerdem die Österreichische Jugendkonferenz und verschiedene Workshops rund um das Youth Goal #1 „Die EU mit der Jugend zusammenbringen“.

Die Ergebnisse zeigen, wie junge Menschen in Österreich die EU erleben und wie europäische Politik künftig noch jugendgerechter gestaltet werden kann.

Die BJV lädt Medienvertreter*innen sehr herzlich zu ihrer Pressekonferenz sowie zur Präsentation der Ergebnisse des EU-Jugenddialogs ein.

Am Podium sprechen die BJV-Vorsitzenden Anna Schwabegger und Sebastian Stark sowie BJV-Referentin Stephanie Auzinger, zuständig für die Koordination des EU-Jugenddialogs.

Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um Anmeldung unter presse@bjv.at.

Pressekonferenz – Bundesweite Jugendumfrage zeigt: Die EU braucht mehr Jugendbeteiligung

Datum: 11.11.2025, 09:30 Uhr - 11.11.2025, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35

1010 Wien