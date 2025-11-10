FPÖ-Landbauer: „Wer unsere Werte nicht akzeptiert, muss unser Land verlassen“

Sankt Pölten (OTS) -

„Das ist das Resultat der völlig verfehlten Asylpolitik und falschen Toleranz der letzten Jahre. Der politische Islam unterwandert auch unser Schulsystem. Wir Freiheitliche warnen seit Jahrzehnten“, kommentiert FPÖ Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer einen aktuellen Artikel über unfassbare Zustände in Wiener Schulen.

Laut Bericht werden von muslimischen Lehrern und Schülern die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, demokratische Werte sowie andere Religionen strikt abgelehnt.

„Diese Personen sind angeblich vor Extremismus und Unterdrückung in der Heimat geflohen und in Österreich unterdrücken sie jetzt selbst unsere eigenen Landsleute. Mit Integrationskursen werden wir bei solchen Menschen nicht weit kommen. Wer sich nicht anpassen will, muss gehen und Punkt! Zudem braucht es endlich eine echte Trendwende: Sofortiger Asylstopp, echter Grenzschutz statt All-In-Willkommens-Service, rigorose Abschiebungen sowie ein Verbot des politischen Islams“, so Landbauer.