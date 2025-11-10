Neubau des Sozialpädagogischen Betreuungszentrums Korneuburg eröffnet

St. Pölten (OTS) -

Im Beisein von Kinder- und Jugendhilfelandesrätin Eva Prischl sowie Finanzlandesrat Anton Kasser wurde kürzlich der Um- und Neubau des Sozialpädagogischen Betreuungszentrums Korneuburg nach einer mehrjährigen Bauzeit feierlich eröffnet. Insgesamt sind in die Bau- und Sanierungsmaßnahmen der Einrichtung 15,3 Millionen Euro investiert worden. „Mit dieser Modernisierung leistet das Land NÖ einen wichtigen Beitrag für eine zeitgemäße, qualitativ hochwertige Betreuung, die für Geborgenheit, Sicherheit und Chancen sorgt“, betonten Prischl und Kasser im Rahmen der Eröffnungsfeier.

Die preisgekrönte Architektur der neuen Räumlichkeiten zeichnet sich durch eine harmonische Integration in die Natur aus und gewährleistet den jungen Menschen einen ansprechenden und funktionalen Lebensraum. Fünf Wohngruppen bieten nun Betreuungsplätze für insgesamt 35 Kinder und Jugendliche. „Viele junge Menschen, denen das Schicksal nicht die besten Startbedingungen zugedacht hat, brauchen ein qualitätsvolles und professionelles Umfeld. Gemeinsam mit den Gemeinden als Partner sorgt das Land NÖ deshalb neben einem breiten Angebot an Beratung, Betreuung, Förderung und Schutz auch für die nötige Infrastruktur“, so die beiden Landesräte abschließend.

