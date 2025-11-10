Indotek eröffnet Büro in Wien und plant Investitionen von bis zu einer Milliarde Euro im Bereich Immobilien und Private Equity

Budapest/Wien (OTS) -

Gründer und CEO Dániel Jellinek sieht attraktive Immobilienbewertungen in der gesamten Region, bei gleichzeitigem Rückzug anderer Marktteilnehmer

Wien wird ein zentraler Unternehmensstandort für Immobilien- und Private-Equity-Aktivitäten in West- und Mitteleuropa

Geplante Investitionen von 500 Millionen bis 1 Milliarde Euro in Immobilien, notleidende Kredite und Assets sowie mittelständische Unternehmen in den kommenden Jahren

Aufbauend auf einer starken Präsenz in Mittel-, Ost- und Südeuropa erweitert die Gruppe nun ihr Engagement auf westeuropäische Märkte

Die Indotek Group, ein in Budapest ansässiges Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen, eröffnet einen Bürostandort in Wien. Die Eröffnung ist ein strategischer Meilenstein in der Westeuropa-Expansion des Unternehmens, der die Indotek Group näher an den österreichischen und deutschen Markt bringt und ein Zentrum für regionale Private-Equity-Investitionen schafft.

„Wien ist der natürliche nächste Schritt auf unserem internationalen Wachstumspfad“, sagte Dániel Jellinek, Gründer und CEO der Indotek Group, und fügte hinzu: „Es soll unsere Basis werden, von der wir unsere Expansion in Österreich und Deutschland vorantreiben und gleichzeitig unsere Private-Equity-Strategie auf dem Balkan und in den zentraleuropäischen V4-Ländern steuern können. Aus Wien heraus wollen wir langfristig eine Brücke zwischen unseren ungarischen Wurzeln und den Chancen, die wir in ganz Europa sehen, schlagen.“

Von Wien aus wird Indotek künftig gezielt wertsteigernde und opportunistische Immobilieninvestitionen in Österreich und Deutschland verfolgen. Parallel dazu baut die Gruppe ihr Engagement im Private-Equity-Bereich aus, mit einem besonderen Fokus auf mittelständische Unternehmen in den Branchen Industrie, Einzelhandel, Agrar- und Lebensmittelwirtschaft sowie Finanzdienstleistungen. In den nächsten Jahren plant die Indotek Group Investitionen in Höhe von insgesamt 500 Millionen bis 1 Milliarde Euro, wobei die Private-Equity-Aktivitäten die langjährige Expertise des Unternehmens in den Bereichen Immobilien und notleidende Kredite ergänzen.

Der Ansatz von Indotek beruht auf der Revitalisierung und Repositionierung unterdurchschnittlich performender Vermögenswerte, einer disziplinierten Ankaufsstrategie sowie einem aktiven Asset-Management, das auf nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung ausgerichtet ist. Ziel der Investitionsphilosophie ist es, Vermögenswerte zu steigern, Lebenszyklen zu verlängern und zur Widerstandsfähigkeit der lokalen Wirtschaft beizutragen.

Mit einem verwalteten Vermögen von über 2,5 Milliarden Euro und einem Portfolio von mehr als 350 Immobilien in 12 Ländern ist die Indotek Group eine aufstrebende europäische Investmentgesellschaft, die Expertise im Bereich Immobilien, Private Equity und notleidende Kredite vereint.

Zur weiteren Stärkung der Führungsstruktur hat das Unternehmen bereits zu Jahresbeginn den österreichischen Immobilienexperten Florian Nowotny zum Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Nowotny wird das Unternehmen bei seinem weiteren Wachstum in Europa begleiten. Die Indotek Group plant, ihr Geschäftsmodell zu diversifizieren und das Portfolio über verschiedene Länder und Anlageklassen auszuweiten. Der Schwerpunkt im Immobilienbereich liegt laut Florian Nowotny auf „soliden Gebäuden mit Verbesserungspotenzial und Wertsteigerungsmöglichkeiten in vielversprechenden Lagen”.

Die Eröffnung des Wiener Büros unterstreicht die Ambition der Indotek Group, ihre Präsenz in Europa auszubauen und ihre Geschäftstätigkeit über den Heimatmarkt hinaus zu diversifizieren. Neben Wien verfügt die Gruppe bereits über internationale Standorte in Italien, Spanien, Polen, Kroatien, Griechenland und Rumänien.

Über die Indotek Group

Die Indotek Group mit Hauptsitz in Budapest, Ungarn, ist ein aufstrebendes europäisches Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio von über 350 Immobilien in 12 Ländern, das sich auf die Bereiche Gewerbe, Einzelhandel, Gastgewerbe, Industrie und Logistik sowie Wohnen erstreckt. Die Gruppe ist auf die Revitalisierung und Neupositionierung von notleidenden oder leistungsschwachen Assets spezialisiert, wobei der strategische Schwerpunkt auf nachhaltigem Wachstum und langfristiger Wertschöpfung liegt.

